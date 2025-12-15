Polska legenda walczy o zdrowie, syn ikony dziennikarstwa poruszony. "Toczy dwubój"

Artur Gac, Interia: Gdy już stanąłeś przed mikrofonem na scenie Teatru Polskiego w Warszawie, widziałem na twojej twarzy emocje. A po chwili wypowiedziane słowa tylko to potwierdziły. Jakie myśli tobą zawładnęły?

Tomasz Tomaszewski, syn Bohdana Tomaszewskiego: - Byłem Arturze wzruszony i poruszony z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że premierowo wręczałem tę nagrodę w imieniu mojego ojca. Ten fakt już sprawił, że miałem olbrzymią tremę. Wszystko, co związane z moim ojcem, wyzwala emocje, wspomnienia, a także za każdym razem jest to - chcąc nie chcąc - mierzenie się z jego legendą. Natomiast druga historia, która jeszcze bardziej mnie poruszyła, to ta Janusza Pindery, którego znam, cenię i z którym wielokrotnie rozmawiałem w Polsacie.

Konikiem pana Janusza jest boks, ale ma bardzo kompleksową i specjalistyczną wiedzę z rozlicznych dyscyplin sportu.

- Na przykład zadziwiające, jak dobrze zna się na tenisie. Byłem zaskoczony jego znajomością tematu, prowadziliśmy rozmowy w korytarzach, czy nawet na parkingu. Bardzo, bardzo go cenię. Sytuacja Janusza jest dramatyczna. On w ogóle w swoim życiu miał niesamowite perypetie zdrowotne, a teraz spotkał go dwubój: udar i wylew jednocześnie. Jest połowicznie sparaliżowany, nie chodzi, nie wiadomo czy w ogóle będzie chodził.

- Najważniejsze jednak, że główka i mózg pracują, jego głos także. Gdy rozmawiałem z Januszem, też był wzruszony. Rozmawia się z nim całkowicie normalnie. Z Mirkiem Żukowskim i Stefanem Szczepłkiem chciałbym zorganizować wśród nas, dziennikarzy, jakąś pomoc dla niego. Rozmawiałem długo z jego córką i są w bardzo trudnej sytuacji. Janusza czeka żmudna rehabilitacja, walka o każdy ruch i najmniejszy progres. A przy tym jest to facet, który zachował radość. Nawet trochę pośmialiśmy się, bo Janusz jest wdzięczny, a to jest bardzo ważne w życiu. To znaczy nie jest roszczeniowy, nie jest człowiekiem rozżalonym, tylko dziękował mi, a ściślej mówiąc mojemu ojcu. Było to naprawdę bardzo wzruszające.

Osobiście ucieszyłem się, gdy pan Janusz zareagował na wysłaną wiadomość SMS z życzeniem szybkiego powrotu do zdrowia. Odpisał po kilku dniach, co także mnie podbudowało. Natomiast po odczytanym liście nie wiedziałem, że zaatakował go nie tylko udar.

- Niestety… Kilka dni temu z odwiedzinami byli u niego wspomniani Mirek i Stefan. Z nimi również normalnie rozmawiał.

Głowa i synteza treści - to przez lata była potęga pana Janusza. Niezwykła pamięć, zarejestrowanych mnóstwo szczegółów, jedno słowo klucz otwierające niekończącą się opowieść. Chodząca encyklopedia wiedzy.

- To, co mówisz, trafia w sam środek. Do tego rzetelność, staranność, pracowitość, a także uczciwość. To przymioty, które zawsze go cechowały.

Szczególny był ostatni akapit z przygotowanego przez pana Janusza listu, odczytanego ze sceny przez jego córkę Annę. A brzmiał on następująco: "Wierzę jednak, że powrócę do mojej największej pasji, czyli komentowania wielkich walk bokserskich. I że spełnię moje największe, dziennikarskie marzenie i będę mógł skomentować polski złoty medal w boksie na najbliższych igrzyskach olimpijskich. Życzę tego z całego serca sobie, polskiemu pięściarstwu i polskiemu sportowi". To wspaniałe, że on - człowiek sportu, od razu znalazł możliwie najwyższą motywację w tym osobiście bardzo wymagającym, wręcz olimpijskim fechtunku.

- Dążenie, postawienie sobie ambitnego celu i nasze marzenia - na tym chyba winno polegać życie. Batalia będzie bardzo wymagająca, ale z całych sił trzymam kciuki, aby ta misja zakończyła się powodzeniem.

Parafrazując jedną z idei olimpizmu, najważniejsze nie jest samo zwycięstwo, lecz godny lauru jest już sam udział w tej wymagającej rywalizacji.

- Jeśli walczysz, już jesteś zwycięzcą. Teraz trzymamy kciuki, by ta wygrana Janusza była możliwie jak najkompletniejsza.

Nagroda im. Bohdana Tomaszewskiego dla Janusza Pindery, Tomasz Tomaszewski (w środku), Izabela Tworzydło (z prawej), nagrodę odbiera córka Anna Anita Walczewska East News

Członkowie jury nagrody im. Bohdana Tomaszewskiego Izabela Tworzydło (z prawej) i Tomasz Tomaszewski oraz córka laureata tej nagrody Janusza Pindery - Anna podczas gali finałowej XXIX Konkursu Grand Press 2025 w Teatrze Polskim w Warszawie Piotr Nowak PAP