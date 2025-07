Historyczny sukces Polki. Walczyła z kontrowersyjną Rosjanką o złoto, 15:11 w finale

Jak dotąd najważniejsza tegoroczna impreza w szermierczym kalendarzu nie układała się po myśli "Biało-Czerwonych" . Medalu nie zdobyła choćby brązowa żeńska drużyna z Paryża. A szkoda, ponieważ na poprzednim czempionacie to właśnie w tej konkurencji Polska cieszyła się ze złotego krążka. Żal kibiców szybko jednak zamienił się w euforię. Wszystko za sprawą dzisiejszego wyczynu Zuzanny Cieślar. 24-latka imponowała od samego początku współzawodnictwa szpadzistek i pewnie przechodziła przez kolejne rundy.

W drodze do strefy medalowej nasza rodaczka rozprawiła się z: Xinyu Zhang (15:10), Luką Szucs (15:12), Yuiną Kaneko (15:12) oraz Sarah Noutchą (15:12). Potyczkę o awans do finału stoczyła z Aliną Komaszczuk, którą również pokonała w identycznym stosunku jak trzy poprzednie przeciwniczki. Już wtedy stało się jasne, że Polka osiągnęła historyczny sukces. Wcześniej nikt z naszego kraju ani razu nie dotarł do finału.