Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tusk nie wytrzymał po tym, co zrobili kibole. I ta szpila w Nawrockiego. "Nie ma prawa"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Niestety w ostatnich dniach na terenie naszego kraju doszło do karygodnych incydentów z udziałem kiboli, którzy znów przekroczyli granicę. Na ich poczynania w mediach społecznościowych zareagował Donald Tusk. "Stadionowi bandyci znów aktywni" - rozpoczął premier, który nie przepuścił okazji, aby wbić szpilkę w stronę Karola Nawrockiego.

Dwóch elegancko ubranych mężczyzn w garniturach, po lewej mężczyzna z krótkimi włosami i lekko widocznym zarostem, po prawej starszy mężczyzna o siwych włosach mówiący do mikrofonu.
Karol Nawrocki, Donald TuskKamil Kasprzycki/REPORTER / Anita Walczewska/East NewsEast News

4 grudnia media doniosły, że przy ul. Polnej na terenie gdyńskiego Witomina 12-letni chłopiec został zwabiony do lasu i pobity przez kilku 20-letnich "kibiców" Arki Gdynia, ponieważ kibicował konkurencyjnej drużynie.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Tusk stracił cierpliwość. Tak nazwał kiboli. W tle pstryczek w stronę Nawrockiego

"Okazało się, że przed jadące autokary wyjechały 2 samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji" - informowała mazowiecka policja.

W piątek na oba te wydarzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych zareagował Donald TuskPremier nie gryzł się w język. "Stadionowi bandyci znów aktywni. W Gdyni pobili ciężko dwunastolatka, koło Białegostoku zaatakowali młotkami i ostrymi przedmiotami hiszpańskich kibiców. Rozzuchwaleni jak nigdy. Policja już wyłapała część sprawców" - przekazał.

Oprócz tego Tusk kąśliwie wspomniał o prezydencie Karolu Nawrockim. "Na szczęście tutaj prezydent nie ma prawa weta" - napisał, mając na myśli weta głowy państwa przy kilkunastu ustawach rządu.

Zobacz również:

Bednarek i Kiwior znów na ustach wszystkich. Tak oceniono Polaków po meczu FC Porto - Malmo
Liga Europy

90 minut Bednarka i Kiwiora, a potem ocena. Nawet się nie wahali. Tak Portugalczycy potraktowali polski duet

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Przy temacie łamania prawa przez kiboli w prezydenta uderzyła także posłanka Magdalena Łośko. "Karol Nawrocki mówił, że leśne ustawki to "sport", a nie chuliganerka. Ciekawe, w jakiej dyscyplinie startowało 5 dorosłych kiboli, którzy w lesie skatowali 13-latka z Gdyni? Czy to te słynne "niedźwiadki" - pisała członkini Koalicji Obywatelskiej. Dla przypomnienia - kilka miesięcy temu Nawrocki w rozmowie z Wirtualną Polską zdradził, że przed laty "brał udział w jednej ustawce".

    Zobacz również:

    Magdalena Łośko, Karol Nawrocki
    Sportowe życie

    Pseudokibice skatowali 13-latka. Posłanka KO wywołała prezydenta do tablicy

    Amanda Gawron
    Amanda Gawron
    Mężczyzna w garniturze i krawacie z poważnym wyrazem twarzy, otoczony osobami w wojskowych mundurach, w tłumie podczas oficjalnej uroczystości.
    Donald TuskWojciech Strozyk/REPORTEREast News
    Mężczyzna w średnim wieku ubrany w granatowy garnitur i niebieski krawat, stoi na tle czerwonych schodów, na klapie marynarki przypięte serduszko WOŚP.
    Premier Polski Donald TuskJAKUB PORZYCKI / ANADOLUAFP
    Mężczyzna w garniturze przemawia zza mównicy gestykulując dłońmi na tle rozmytej biało-czerwonej flagi Polski.
    Karol NawrockiKlaudia RadeckaAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja