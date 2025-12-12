Mariusz Pudzianowski karierę strongmana rozpoczął w 1999 roku i bardzo szybko wspiął się na szczyt. Już w tym roku wspólnie z Jarosławem Dymkiem zdobył brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Świata Par. To był jednak dopiero zwiastun tego, co wydarzyło się w kolejnych latach.

Litwin deptał Pudzianowskiemu po piętach. W końcu dopiął swego

Pudzianowski wywalczył prawdziwy worek medali w Polsce i na świecie. Został m.in. pięciokrotnie mistrzem świata (2002, 2003, 2005, 2007, 2008). Jednym z jego najgroźniejszych rywali na świecie był Zydrunas Savickas. Litwin deptał po piętach Pudzianowskiemu, aż w końcu dopiął swego. Miało to miejsce na początku października 2009 roku na Malce. To właśnie tam odbywały się mistrzostwa świata.

Pudzianowski nie był wówczas w najlepszej formie. Po czterech z siedmiu konkurencji zajmował drugie miejsce i tracił do rywala z Litwy 6,5 punktu. Później doszło do zwrotu akcji i "Pudzian" wrócił do gry. Polak zajął drugie miejsce w przeciąganiu łodzi w siadzie (Savickas był ósmy). Tym samym Litwin miał tylko 0,5 pkt przewagi. W szóstej konkurencji, jaką był martwy ciąg, najlepszy okazał się Litwin, a tuż za jego plecami znalazł się Polak. Tak więc przed ostatnią konkurencją Pudzianowski tracił dwa "oczka".

O tytule mistrzowskim decydowały kule. Konkurencję wygrał Travis Ortmayer, drugi był Savickas, a Polak ukończył tę konkurencję dopiero na piątej lokacie. Tak więc ostatecznie zdobył srebrny medal i został zdetronizowany przez Savickasa w swoim ostatnim międzynarodowym starcie.

Pudzianowski ze srebrem, ale co się stało później. Hit internetu

Po zawodach Pudzianowski udzielił wywiadu, który natychmiast okazał się hitem internetu. - Trzecią uderzyłem, ale to by nic nie dało i tak, to by nic nie dało, nawet jakbym wygrał, nie dało by nic. To by nic nie dało, bo on był drugi w kulach. Nawet jakby był pierwszy, to on musiałby być czwarty. I tak by nic nie dało i tak - powiedział.

Dla Pudzianowskiego to było pożegnanie z mistrzostwami świata strongman. Polak miał już w planach rozpoczęcie kariery w MMA. Nieco ponad dwa miesiące później stoczył pierwszy pojedynek w organizacji KSW, a naprzeciwko niego stanął Marcin Najman.

Litwin z kolei kontynuował swoją karierę. Łącznie miał na swoim koncie sześć tytułów najsilniejszego człowieka na świecie. Savickas startował także m.in. w zawodach organizowanych przez Arnolda Schwarzenegera. W Wilnie prowadzi własną siłownię. Z kolei w 2011 roku został wybrany radnym tego miasta.

Mariusz Pudzianowski przed występem w programie Ninja Warrior Polska. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV

Zydrunas Savickas zdetronizował Mariusza Pudzianowskiego w 2009 roku Hubert Bierndgarski/REPORTER East News

Mariusz Pudzianowski GRZEGORZ GALASINSKI/POLSKAPRESS/Polska Press/East News East News

Mariusz Pudzianowski Adam Jankowski/REPORTER East News