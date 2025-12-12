W piątek do zmagań w Snooker Shoot Out 2025 miały przystąpić 64 osoby - zwycięzcy pierwszej rundy, rozgrywanej w środę i czwartek. Ta sztuka nie udała się Mateuszowi Baranowskiemu i Antoniemu Kowalskiemu, awansował za to najmłodszy w całej stawce Michał Szubarczyk. Zaledwie 14-letni, za to obdarzony niezwykłym talentem.

Shoot out to specyficzna odmiana snookera - widowiskowa, ale i brutalna, bo jeden błąd potrafi wszystko zepsuć. I już nie ma powrotu. Cały mecz trwa tylko 10 minut, w pierwszej połowie czasu zawodnicy, ale i zawodniczki, bo te też tu grają, muszą wykonać ruch w czasie 15 sekund. A później mają już tylko 10.

Emocje czasem bywają ogromne, jak we wcześniejszej potyczce dzisiaj między Anglikami: Rickym Waldenem i Liamem Highfieldem. Ten pierwszy prowadził już 52:0, grał spokojnie. Gdy jednak pozwolił rywalowi wrócić do stołu, ten zdobył 38 punktów. A później Walden zrobił błąd, który kosztował go awans. Przegrał 52:55.

Snooker Shoot Out 2025. Michał Szubarczyk grał o 1/16 finału. Rywalem były finalista tego turnieju

Rywalem zawodnika z Lublina był Belg Julien Leclercq - zaledwie 22-letni, choć przy naszym 14-latku słowo "zaledwie" wygląda trochę śmiesznie. Szubarczyk jest jednak ewenementem, najmłodszym profesjonalistą w historii. I być może, kto wie, przyszłą gwiazdą. W Shoot Oucie potrzebna jest tak koncentracja, jak i odrobina szaleństwa. Młody Polak ma to i to.

Michał Szubarczyk screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Leclercq jest dopiero 81. w rankingu WST, czyli niewiele wyżej od Szubarczyka, mimo że zliczają mu się punkty z dwóch sezonów. To jednak właśnie w Shoot Out mógł liczyć na przełom w tym niespecjalnym sezonie. A dlaczego? Bo na początku stycznia 2023 roku zagrał w nim w finale - przegrał wtedy w Leicester z Chrisem Wakelinem.

Belgowie już chwilę wcześniej mieli powód do radości - swój mecz, zacięty, wygrał Ben Mertens.

A później zaczęli Szubarczyk i Leclercq. Najpierw taktycznie, odstawiając białą bilę na górną część stołu. Po niespełna dwóch minutach Polak zdecydował się na atak, dość mocny. Nie dość, że nie wbił czerwonej, to jeszcze rozbił te w środku. I ułatwił zadanie rywalowi, który wziął się do roboty.

Leclercq wrzucił do kieszeni pięć czerwonych, trzy niebieskie i jedną różową - to oznaczało 26:0. A że nie chciał dalej ryzykować, znów odstawił. 14-latek atakował, ale fortuna nie była po jego stronie. Belg dorzucił jeszcze jeden punkt, na trzy minuty przed końcem coś zaczęło się zmieniać. Jednym świetnym wbicie Polak wrócił do gry, trzy czerwone i dwie czarne pozwoliły zmniejszyć straty do 10 punktów (17:27).

I zostało 75 sekund do końca, gdy pomylił się przy kolejnej czerwonej, próbował wbić ją do prawej środkowej kieszeni.

Poniżej zdjęcie z ustawieniem podczas tego zagrania.

Decydujące zagranie Michała Szubarczyka screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Leclercq kontrolował już czas, czekał na dalsze ruchy, odskoczył na 31:17. Ostatni ruch Polaka nie miał już szans powodzenia, Michał podał rękę rywalowi.

To Leclercq zagra w sobotę w 1/16 finału, a jeśli wygra, to tego samego dnia w kolejnych spotkaniach. Aż do ewentualnego finału.

Snooker Shoot Out 2025, druga runda:

Julien Leclercq (Belgia) - Michał Szubarczyk (Polska) 31:17

Michał Szubarczyk screen za youtube/ Qatar Billiard Sports Federation materiał zewnętrzny

