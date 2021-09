Iga Świątek przegrała z Belindą Bencic i odpadła w 1/8 finału US Open. WIDEO WIDEO |

Pierwszy set tego meczu przejdzie do historii tegorocznego turnieju US Open. Trwał 84 minuty. Iga Świątek i Belinda Bencic nie wykorzystały czterech piłek setowych. W końcu lepsza okazała się Szwajcarka. Mistrzyni olimpijska z Tokio wygrała cały mecz 7:6 (12), 3:6 i awansowała do ćwierćfinału.