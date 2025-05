Renata Knapik-Miazga wróciła do Polski z brązowym medalem igrzysk olimpijskich w Paryżu, ale tylko na chwilę. Na co dzień pracuje jako trenerka w college’u w Stanach Zjednoczonych. - To praca, która daje mi ogromną radość. Mogę się rozwijać i pomagać innym osiągać sukces - mówi w rozmowie z Interią.