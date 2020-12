Ojciec Igi Świątek dla Interii: Czasami trzeba Igę hamować, żeby się nie zagalopowała. Wideo WIDEO |

- Przede wszystkim chcę, żeby Iga była zdrowa i cieszyła się z tego, co robi. Wiem, że Iga sama nakłada sobie obciążenia. Czasami nawet trzeba ją zahamować w tym co robi, żeby się nie zagalopowała. Widziałem u Igi dużą radość po zwycięstwie w Rolandzie Garrosie. Poczuła już ten pewien smak, wie o co chodzi, wie dokąd ma dążyć. Uważam, że to coś wspaniałego - zdradza w rozmowie z Interią Tomasz Świątek.