Zaskakująca wiadomość ws. Igi Świątek. Polka "u boku" Sabalenki, nawet się nie zawahała

Wpadka antydopingowa i przymusowa przerwa Igi Świątek sprawiły, że pod koniec ubiegłego sezonu kibice zaczęli się mocno martwić o jej formę. Nałożyła się na to jeszcze zmiana na stanowisku szkoleniowca, którym został Wim Fissette. Na całe szczęście raszynianka szybko wróciła na poziom, do którego przyzwyczaiła kibiców, czego najlepszym dowodem było Australian Open.

Iga Świątek zaimponowała na Australian Open. Z Melbourne wracała "z tarczą"

W Melbourne dotarła do półfinału, w którym już "na widelcu" miała świetnie dysponowaną Madison Keys. Amerykanka doprowadziła do super tie-breaka, w którym w samej końcówce odwróciła szalę zwycięstwa na swoją stronę. Wyniszczający bój trwał ponad dwie i pół godziny, ale to starsza z tenisistek wyszła z niego górą. A w finale sprawiła kolejną niespodziankę, wygrywając 2-1 z Aryną Sabalenką i odbierając jej tytuł.