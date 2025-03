O spięciu Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu głośno było przez kilka dni i chociaż z ostatnich ustaleń wynika, że Stany Zjednoczone ponownie zamierzają wspierać Ukrainę, to temat co jakiś czas pojawia się w przestrzeni medialnej. Teraz odżył za sprawą Eliny Switoliny, która po swoim zwycięstwie w czwartej rundzie Indian Wells ujawniła, jak Amerykanie zareagowali na to, co zadziało się w Gabinecie Owalnym.