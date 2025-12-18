Partner merytoryczny: Eleven Sports

Były polityk PiS w FAME MMA. Tak reaguje na to Ryszard Czarnecki. "Umówmy się"

Łukasz Olszewski

Federacja FAME wystartowała z promocją kolejnej gali, która odbędzie się w pierwszych dniach nowego roku. Już jeden z pierwszych ogłoszonych zawodników FAME 29 mógł wywołać poruszenie i zdziwienie, bowiem jest to Przemysław Czarnecki, były polityk "Prawa i Sprawiedliwości". W wywiadzie, który pojawił się tuż po ogłoszeniu jego walki, syn Ryszarda Czarneckiego został zapytany o to, jak do sprawy podchodzi jego ojciec. Opowiedź była krótka i stanowcza. - Ja już jestem dorosłym człowiekiem, umówmy się - wyznał na kanale "MMA - bądź na bieżąco".

Mężczyzna w okularach i siwych włosach ubrany w szary garnitur stoi na tle niebieskiej planszy, po prawej stronie widoczna w żółtym kole jest mniejsza fotografia drugiego mężczyzny w białej koszuli i ciemnej marynarce.
Ryszard i Przemysław CzarneccyLukasz Gdak/East News, Wojciech Olkusnik/East NewsEast News

- Całkowicie tego nie akceptuję, nie wiem, dlaczego to jest tolerowane (...) To w ogóle nie powinno być dopuszczane. Jeśli chodzi o MMA, to wielu ludzi sportu, sportu powtarzam, też nie akceptuje tego i nawet bardzo mocno to określa, ale nie będę cytował - mówił przed rokiem o freak fightach prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. Teraz jednak były polityk jego ugrupowania wejdzie do oktagonu freak fightowej organizacji FAME.

Mowa o Przemysławie Czarneckim, który był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2011-2023. Federacja już ogłosiła, że będzie on jednym z bohaterów gali FAME 29, która odbędzie się w styczniu, jednak nadal czekamy na ogłoszenie nazwiska jego rywala. Syn jednego z najważniejszych polityków PiS w historii partii, Ryszarda Czarneckiego, szybko miał okazję powiedzieć, jak do sprawy podchodzi jego ojciec. Okazuje się, że nie ma większego problemu z angażem potomka we freak fightach.

Przemysław Czarnecki ujawnił reakcję swojego ojca na walkę FAME MMA. "Umówmy się"

- Nie chcę powiedzieć, że ma duży dystans, ale zawsze był po mojej stronie, że tak powiem. Ja już jestem dorosłym człowiekiem, umówmy się - stwierdził Przemysław Czarnecki w rozmowie z portalem "MMA - bądź na bieżąco".

Wydaje mi się, że do tego pochodzi na luzie. Ja w tym momencie dopiero zamaczam rękę. To nie jest tak, że ja będę pływał w tym basenie. (…) Może się tutaj odnajdę? 
Przemysław Czarnecki o podejściu ojca Ryszarda ws. freak fightów.

Były polityk Prawa i Sprawiedliwości na tym nie zakończył. Okazuje się, że - nawet w sposób żartobliwy - sam namawia ojca na udział w gali, gdzie widziałby przetrzeń na zestawienia stricte polityczne. 

- On nie jest entuzjastą freak fightów i wątpię, żeby on w ogóle w tym uniwersum, w jakikolwiek sposób się odnalazł. Aczkolwiek ja go podkręcałem, że ze strony włodarzy jakaś propozycja by się dla niego znalazła... Jakiś Palikot, Stonoga, ktokolwiek - dodał Czarnecki.

O tym, jak Przemysław Czarnecki zaprezentuje się w klatce, przekonamy się już 24 stycznia. Gala FAME 29 odbędzie się w Tarnowie, jednak wciąż nie jest jasne, z kim były polityk Prawa i Sprawiedliwości skrzyżuje rękawice.

Młody mężczyzna w garniturze i okularach patrzy poważnie przed siebie, tło rozmyte z widocznymi budynkami i samochodami.
Przemysław CzarneckiMACIEJ KULCZYNSKI/Agencja SEEast News
Grupa osób w garniturach i strojach biznesowych siedzi na sali posiedzeń, część z nich skupiona na rozmowie lub słuchaniu, jeden z mężczyzn korzysta z telefonu komórkowego.
Przemysław Czarnecki (w środku)JACEK DOMINSKIReporter
Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki
Marianna Schreiber i Przemysław CzarneckiWojciech OkulśnikEast News

