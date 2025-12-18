- Całkowicie tego nie akceptuję, nie wiem, dlaczego to jest tolerowane (...) To w ogóle nie powinno być dopuszczane. Jeśli chodzi o MMA, to wielu ludzi sportu, sportu powtarzam, też nie akceptuje tego i nawet bardzo mocno to określa, ale nie będę cytował - mówił przed rokiem o freak fightach prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. Teraz jednak były polityk jego ugrupowania wejdzie do oktagonu freak fightowej organizacji FAME.

Mowa o Przemysławie Czarneckim, który był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2011-2023. Federacja już ogłosiła, że będzie on jednym z bohaterów gali FAME 29, która odbędzie się w styczniu, jednak nadal czekamy na ogłoszenie nazwiska jego rywala. Syn jednego z najważniejszych polityków PiS w historii partii, Ryszarda Czarneckiego, szybko miał okazję powiedzieć, jak do sprawy podchodzi jego ojciec. Okazuje się, że nie ma większego problemu z angażem potomka we freak fightach.

Przemysław Czarnecki ujawnił reakcję swojego ojca na walkę FAME MMA. "Umówmy się"

- Nie chcę powiedzieć, że ma duży dystans, ale zawsze był po mojej stronie, że tak powiem. Ja już jestem dorosłym człowiekiem, umówmy się - stwierdził Przemysław Czarnecki w rozmowie z portalem "MMA - bądź na bieżąco".

Wydaje mi się, że do tego pochodzi na luzie. Ja w tym momencie dopiero zamaczam rękę. To nie jest tak, że ja będę pływał w tym basenie. (…) Może się tutaj odnajdę?

Były polityk Prawa i Sprawiedliwości na tym nie zakończył. Okazuje się, że - nawet w sposób żartobliwy - sam namawia ojca na udział w gali, gdzie widziałby przetrzeń na zestawienia stricte polityczne.

- On nie jest entuzjastą freak fightów i wątpię, żeby on w ogóle w tym uniwersum, w jakikolwiek sposób się odnalazł. Aczkolwiek ja go podkręcałem, że ze strony włodarzy jakaś propozycja by się dla niego znalazła... Jakiś Palikot, Stonoga, ktokolwiek - dodał Czarnecki.

O tym, jak Przemysław Czarnecki zaprezentuje się w klatce, przekonamy się już 24 stycznia. Gala FAME 29 odbędzie się w Tarnowie, jednak wciąż nie jest jasne, z kim były polityk Prawa i Sprawiedliwości skrzyżuje rękawice.

