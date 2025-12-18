Sensacyjny komunikat Alcaraza w środku dnia, a to nie koniec. Jest nowe nazwisko

W połowie grudnia w tenisa na najwyższym poziomie raczej się nie gra. W tym czasie zawodnicy i zawodniczki skupiają się na odpowiednim przygotowaniu fizycznym do kolejnego sezonu. Cała praca, którą wykona się w tzw. "off season", jest bazą do gry na najwyższym poziomie przez cały rok.

Wydawało się, że dla Carlosa Alcaraza będzie to bardzo zwyczajna zima. Po najlepszym sezonie w karierze trudno było bowiem oczekiwać zmian. We wczesne środowe popołudnie Hiszpan wstrząsnął całą tenisową społecznością. 22-latek ogłosił bowiem, że z jego zespołu odchodzi wieloletni trener, twórca sukcesów - Juan Carlos Ferrero.

Jest nowy trener Alcaraza. Wszystko już wiadomo

Wedle medialnych doniesień przyczyną takiej decyzji miały być problem z kwestiami kontraktowymi, choć oficjalnej wersji wciąż nie znamy. Błyskawicznie rozpoczęły się spekulacje, kto wobec tego będzie pierwszym trenerem, być może największego tenisowego talentu, od czasów Rogera Federera.

Zaraz po decyzji w radiu COPE pojawił się ceniony hiszpański dziennikarz Angel Muniz. - Numer jeden na świecie potrzebuje trenera na pełen etat. Samuel Lopez nie będzie jego pierwszym trenerem - mówił wówczas hiszpański dziennikarz, niejako zapowiadając, że w sztabie pojawi się nowe nazwisko.

Po mniej niż dobie Muniz przekazał na Twitterze najnowsze informacje, podając nazwisko nowego pierwszego trenera Alcaraza. Sprawa może zaskakiwać. "Ponad pięciu trenerom zaproponowano trenowanie Carlosa Alcaraza, ale ostatecznie podjęto decyzję, że jego głównym trenerem w tym sezonie zostanie Samuel Lopez" - napisał żurnalista.

Lopez w minionym sezonie był asystentem Ferrero, ale często na turnieje jeździł właśnie on, a nie były lider rankingu ATP. W latach 2015-2024 prowadził samodzielnie innego hiszpańskiego gracza - Pablo Carreno Bustę. Bez wątpienia praca z najlepszym tenisistą globu będzie największym wyzwaniem w karierze 55-latka. Oczywiście, jeśli plotki się potwierdzą.

Finał: Jannika Sinner - Carlos Alcaraz. SKRÓT. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Juan Carlos Ferrero (z lewej) nie będzie już gratulował Carlosowi Alcarazowi po kolejnych sukcesach Julian Finney/Getty Images AFP

Wyczerpany Jack Draper podziękował za grę po drugim secie w meczu z Carlosem Alcarazem. Hiszpan zrewanżował się za porażkę w Queen's Clubie ADRIAN DENNIS AFP

Carlos Alcaraz MARCO BERTORELLO AFP