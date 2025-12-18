To pogrążyło Legię. Smutne pożegnanie, walka o "przetrwanie"

Wyjaśnijmy od razu skrót myślowy z końca pierwszego akapitu - Legia przetrwa wszystko. Jest zbyt duża, by po prostu zniknęła z mapy - nawet, gdyby faktycznie spadła z Ekstraklasy. Stoi za nią wielkie miasto, ogromna grupa kibiców, świetny stadion. Inne wielkie marki, które w tym wieku podupadały - jak choćby Górnik Zabrze, Ruch Chorzów, Widzew Łódź, czy Wisła Kraków - przetrwały a następnie w mniejszym lub większym stopniu wracały do piłkarskiego mainstreamu. Legii - jako klubowi ze stolicy, jedynego niemal dwumilionowego miasta w Polsce, w którym w dodatku "rynek kibicowski" został prawie zmonopolizowany - o przetrwanie byłoby jeszcze łatwiej. Dlatego w przypadku tego klubu, używając słowa "przetrwanie", nie mówimy o nim w sensie stricto, lecz o utrzymaniu się na finansowo-sportowym poziomie pozwalającym mierzyć w coś lepszego niż odkopywanie się z gruzów. To właśnie przetrwanie rozumiane w ten sposób jest w przypadku Legii zagrożone, co skutkuje szeregiem absurdalnych decyzji, niewyciąganiem wniosków, czy brakiem jakiejkolwiek strategii działającej dłużej, niż do następnego kryzysu.

Legia, czyli klub inny niż pozostałe

Legię od kilku innych polskich klubów - Rakowa, Lecha, czy ostatnio Widzewa, a nawet Jagiellonii - dzieli jedno: brak spokoju finansowego. Jeśli któryś z wymienionych wyżej klubów nie załapie się do europejskich pucharów, będzie w stanie funkcjonować na nie gorszym poziomie, niż w feralnym sezonie bez awansu. Dziurę w Rakowie czy Widzewie zasypie majętny właściciel (o ile rzecz jasna nie zmieni swoich planów względem klubu), a w Poznaniu czy Białymstoku rezerwy budżetowe są na tyle godne, że będzie można uniknąć działania w panice. W przypadku Lecha i Rakowa widać to zresztą na żywym przykładzie - po tym, jak kluby te zdobyły mistrzostwo Polski, a rok później psuły sezon (co skutkowało potężnymi ciosami w budżet), i tak bardzo szybko wracały do gry o kolejny tytuł - Lech go nawet odzyskał, Rakowowi brakło punktu. Jednocześnie dziś oba te kluby dysponują potężnymi w polskiej skali kadrami - bez wymuszonej po drodze konieczności dokonywania masowej wyprzedaży.

Legia tego spokoju finansowego nie ma, co powinno być bezpośrednim wyrzutem sumienia Dariusza Mioduskiego. To szereg jego decyzji po awansie do Ligi Mistrzów sprzed niemal dekady doprowadził do genezy zdarzeń, które obserwujemy po latach. W Legii Dariusza Mioduskiego odbywało się zatrudnianie trenerów, którzy nawet nie byli trenerami, podpisywanie kontraktów z piłkarzami, którzy nie byli w stanie dowieźć celu, jakim była gra w fazie grupowej europejskich pucharów - skutkiem czego była trzyletnia przerwa w Europie i załamanie finansów. Do tego wszystkiego doszedł brak realnej ścieżki rozwoju dla młodzieży kształcącej się w jednym z najnowocześniejszych centrów treningowych w Europie (nie bez powodu najzdolniejsza legijna młodzież uciekała do innych klubów, które następnie zarabiały krocie na sprzedawaniu tych piłkarzy dalej). W skrócie: Legia generowała koszty, nie rekompensując ich przychodami. Zadłużenie rosło i do dziś - nawet gdy Legia zalicza w teorii mocne okno transferowe - jest niczym kamień przymocowany do liny obwiązanej wokół pasa. Ciągnie w dół. Już pal sześć to, co wydarzyło się w poprzednim dziesięcioleciu. Gorzej, że mając segregator pełen wniosków, klub jest kierowany na podobną modłę w kolejnym.

Legia, czyli strategia do pierwszego kryzysu

Pozyskiwanie zawodników przez Legię to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Mogą być drodzy - jak według powtarzanych przekazów Mileta Rajović. Mogą być jakościowi - bo na takich wyglądali Kacper Urbański i Kamil Piątkowski. Mogą być doświadczeni - jak Damian Szymański. Ale nie będą stanowić dobrej drużyny, jeśli wokół będzie się rozpadać każda strategia (choć w przypadku Legii to słowo należy pisać w cudzysłowie). A każda rozpada się, bo Legia Dariusza Mioduskiego to Legia grająca pod presją przetrwania. W takiej Legii nie ma miejsca na trzymanie się jednej, spójnej, długoletniej wizji, bo każda wizja obarczona jest spojrzeniem najkrótszym, jak to tylko możliwe - sięgającym końca sezonu i konieczności zakończenia go na miejscu dającym prawo gry w europejskich pucharach.

W tak prowadzonej Legii czas na zbudowanie czegokolwiek trwałego pojawi się tylko w jednym przypadku: braku jakiegokolwiek kryzysu zagrażającemu awansowi do pucharów. Jednocześnie szansa na brak kryzysu, gdy klub prowadzony jest w tak niekompetentny sposób, jest porównywalna z trafieniem szóstki w wiadomej grze losowej. Tylko w 2025 roku w Legii nastąpiła kompilacja takich decyzji: zatrudnienie dyrektora sportowego po dwóch miesiącach i przegapieniu całego zimowego okna transferowego, zatrudnienie trenera w pierwszym dniu przygotowań do sezonu, gdy inne kluby - w oparciu o opinie swoich trenerów - miały już co najmniej wylany fundament pod okno letnie, rozmywanie odpowiedzialności na co najmniej dwóch dyrektorów, granie najgorszym trenerem w historii klubu przez połowę jesieni - najgorszym także dlatego, że nikt nie zadbał o to, by obecnego przez lata w strukturach Legii Inakiego Astiza przygotować do roli back-upu, z którego trzeba by było skorzystać w razie konieczności wymuszonej czekaniem na trenera zajmującego pierwsze miejsce na liście życzeń.

Powtarzane regularnie opowieści o konieczności zdobywania mistrzostwa Polski są bajkami, które mają karmić wygłodniałych kibiców. Każdy w Warszawie chce tytułu, na czele z właścicielem klubu, jednak w jego przypadku główną motywacją jest przetrwanie. Tytuł dla Dariusza Mioduskiego byłby oddechem ulgi nie tyle z racji spełnienia długo wyczekiwanego marzenia, co przedłużenia przetrwania o kolejny rok. A później o następny. I następny. Legia latami walczy o tylko o to, bo przecież nie o rozwój. Dziś trudno uwierzyć, by w sytuacji, w której Marek Papszun zakończył ligę na miejscach 2-4, Mioduski poczuł niedosyt z braku mistrzostwa większy niż byłaby jego radość z kolejnego urwania się ze stryczka. Bez pucharów Legia znów wygeneruje potężną budżetową wyrwę, tym bardziej bolesną, że powstałą w momencie, gdy cała liga pod kątem finansowo-organizacyjnym idzie w górę i każdy jest konkurencyjny dla każdego. Nie mówiąc o pojawianiu się klubów, które pod kątem możliwości na rynku transferowym stają się jeszcze potężniejsze od tej całej wyrównanej stawki.

Dariusz Mioduski nie uczy się na błędach. Do niedawna źródła problemów obecnej Legii upatrywał w przedwczesnym zwolnieniu Jacka Magiery tylko po to, by niemal identyczny manewr wykonać w przypadku Kosty Runjaicia - co prawda już rękami zatrudnionego przez siebie Jacka Zielińskiego, dyrektora sportowego mającego deficyty w warstwie kompetencyjnej. Lista osób zatrudnionych w Legii na przestrzeni ostatniej dekady na kluczowych stanowiskach nie składa się wyłącznie z pomyłek, lecz niemal znakiem firmowym stało się usuwanie tych osób, które nimi nie były. Runjaić dziś bardzo dobrze radzi sobie w Serie A, do której trafił bezpośrednio z Legii i po tym, jak skutecznie wyciągnął ją z kryzysu. Został zwolniony, bo zaczął podważać działania dyrektora sportowego, który swoje zadania realizował w stopniu znacznie gorszym niż trener swoje. Kolejny długoterminowy projekt zakończono, zanim uwiarygodnił się dwoma sezonami - okresem, po którym można stwierdzić, czy każdy krok został wykonany we właściwym kierunku. Kolejny trener - przyjmowany przez jednego dyrektora, żegnany przez innego - był w Legii rok z okładem, przy okazji umiejscawiając się w środku całej serii wewnętrznych sporów.

Marek Papszun jedynym planem

Po kompromitującej jesieni będącej efektem serii decyzji, nad których timingiem już na moment podejmowania stawiano w przestrzeni publicznej pytajniki, do Legii przyjdzie Marek Papszun. Podobno z rozszerzonymi kompetencjami, być może po wnioskach samego Dariusza Mioduskiego, jak niszczycielską moc ma działanie pod krótkoterminową presją, która zawsze okazuje się ważniejsza od szerszego planu. Problem w tym, że właściciel Legii wielokrotnie udowadniał już, że wyciąganie wniosków ma termin ważności porównywalny z jego planami długoterminowymi. Dziś podpisanie kontraktu z Markiem Papszunem jawi się jako spełnienie marzeń, jutro może być związane z dylematem, co dalej. Najlepsze, co Legia może dziś zrobić, to pozwolenie Papszunowi na budowę bez oceny pierwszego półrocza. To mija się zarówno z profilem tego trenera, jak i faktem, ile gruzu z tej budowy trzeba wywieźć, zanim zrobi się miejsce na fundament. Dariusz Mioduski być może jest tego dziś świadomy, ale konia z rzędem temu, kto da sobie uciąć rękę, że będzie świadomy jutro. Konia z rzędem temu, kto dziś zagwarantuje, że Legia z dziurą po braku pucharów, zbuduje na przyszły rok naprawdę mocny zespół.

Inna sprawa, że Legia została doprowadzona do miejsca, w którym jej jedynym planem jest Marek Papszun - co wcale nie musi być takie głupie, wszak jeśli któryś trener ma wydobyć maksimum z piłkarzy stanowiących dziś kulę u nogi (Rajović), to właśnie on. Człowiek zaprawiony w budowaniu zespołów z piłkarzy niechcianych gdzieś indziej i grających dużo lepiej pod jego batutą. Ale to znów budowaniu na wierze, nie na fundamentach. Papszunowi się uda - to plan wypali. Nie uda - to znów pojawi się tysiąc myśli i walka pokus: zostawienie Papszuna, aż zacznie mu się udawać, czy wymyślenie nowego planu - zapewne znów opartego na tymczasowości.

W czasie, w którym Dariusz Mioduski bezskutecznie próbował nauczyć się przepisu na doprowadzenie Legii do sportowej wielkości, Legia dwukrotnie przezimuje w strefie spadkowej, Lech Poznań zdołał zbudować własne DNA (po koszmarnym eksperymencie z Mariuszem Rumakiem, dziś już dokładnie wiadomo, jaki styl gry chce reprezentować i jakiego trenera będzie szukać, gdy dojdzie do rozstania z Nielsem Frederiksenem), powstały nowe mocne kluby (Raków, Jagiellonia), do polskiej piłki weszli milionerzy (Widzew, Motor - z czego w pierwszym przypadku wiąże się to z realnym wydawaniem tych milionów, co mimo słabego początku zawsze zwiększa szansę na dołączenie do czołówki). Pytanie, co się stanie przez kolejną dekadę rządów Dariusza Mioduskiego. I czy wywiady, których udzieli w 2026 roku nie będą wracać w 2030, tak jak obecnie wracają te z 2021. Stanowiąc jednocześnie symbol, że tyle musiało się zmienić, by w Legii nie zmieniło się nic.

