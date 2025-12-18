Unia Leszno przerywa milczenie. Zapadła decyzja, chodzi o kontrakty gwiazd

Kibice wstrzymali oddech, kiedy na początku października zatrzymano, a następnie osadzono w areszcie ówczesnego prezesa FOGO Unii. Szybko jednak okazało się, że na czele klubu stanął dobrze wszystkim znany Józef Dworakowski. To zapoczątkowało szereg zmian.

Unia Leszno dotrzyma słowa. Chodzi o kontrakty zawodników

Tą największą było przede wszystkim rozstanie się ze Sławomirem Kryjomem i zatrudnienie w jego miejsce Rafała Dobruckiego, byłego selekcjonera polskiej kadry. I choć klub od początku zaznaczał, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku, pojawiały się plotki, mówiące o rzekomych cięciach kontraktowych. Wszak firma Rusieckiego Polcopper była jednym z głównych sponsorów.

Unia jeszcze przed awansem dogadała się z Piotrem Pawlickim i Keynanem Rew. Poza tym w zespole pozostali Janusz Kołodziej, Grzegorz Zengota, Ben Cook, Nazar Parnicki i Kacper Mania. Leszczynianie automatycznie stali się najlepszym beniaminkiem ostatnich lat. Jak się jednak okazuje, strony finalnie doszły do porozumienia i wcześniejsze ustalenia finansowe zostaną podtrzymane.

Od początku października w związku z nową procedurą licencyjną zaczęliśmy przygotowania dokumentacji, bilansów, wszystkich dokumentów księgowych oraz infrastrukturalnych. Postawiło nas to w dogodnej pozycji, więc mogliśmy do 20 listopada podpisać kontrakty z zawodnikami. Pragnę uspokoić, że warunki umów pozostały na tym samym poziomie, co w momencie ich wypracowania z Piotrem Rusieckim. Prezes Józef Dworakowski podtrzymał wcześniejsze ustalenia i złożono podpisy pod kontraktami

Odważna zapowiedź sztabu Unii, "celujemy w awans do pierwszej czwórki"

Odejście Kryjoma oznacza, że odpowiedzialność za pierwszą drużynę oraz przygotowanie toru spada w stu procentach na barki Rafała Okoniewskiego. Menadżer będzie mógł liczyć na wsparcie kierownika drużyny, Mateusza Gryczki. Jak już wyżej wspomnieliśmy, najsilniejszy beniaminek ostatnich lat mierzy bardzo wysoko.

- Poczyniliśmy wzmocnienia. Wraca Piotr Pawlicki po bardzo dobrym sezonie i sam wobec siebie ma duże oczekiwania. Wraca również Keynan Rew. Reszty chłopaków nie muszę przedstawiać. Celujemy w awans do pierwszej czwórki. Chcemy się tam dostać i wedle mojej opinii jest to cel bardzo realny - podkreśla Okoniewski.

Będzie kolejny transfer

W styczniu do klubu dołączyć ma także kolejny z trenerów, który będzie odpowiedzialny za młodych chłopaków, startujących na miniżużlu i pit bike'ach. Nieoficjalnie chodzi o Adriana Gomólskiego, ale Unia nie chce ujawniać jeszcze nazwiska. - Damian Baliński w porozumieniu z nami został zaangażowany w pomoc Kacprowi Manii. Kiedyś miało to już miejsce i to z dobrym skutkiem. Oby teraz było podobnie - tłumaczy Rafał Dobrucki, nowy dyrektor zarządzający.

Na konferencji nie brakowało także kwestii tego, kto zamiast Dworakowskiego mógł stanąć na czele klubu. - Proszę mi uwierzyć, że na tamten moment nie było żadnej innej osoby chętnej do objęcia tego stanowiska. Gdyby prezes Józef Dworakowski nie zdecydowałby się na to, byłoby naprawdę ciężko - podkreśla Dobrowolski.

Unia Leszno obiera nowe strategie. Zmiany w klubie

Unia otrzymała już licencję warunkową z odstępstwami. Wynika to głównie z zaplanowanych na 2026 rok prac związanych z oświetleniem. Te w porozumieniu z władzami ligi zostały odroczone do momentu zakończenia przyszłego sezonu. Klub chce obrać także nową strategię w zakresie organizacji na stadionie. Chodzi m.in. o zwiększenie punktów gastronomicznych, jak i uatrakcyjnienie czasu pomiędzy wyścigami. W tym celu planowane są różnego rodzaju atrakcje dla dzieci i konkretne wyznaczone strefy.

Klub ma regularny kontakt z MOSiR-em oraz miastem. Miasto Leszno chce wspierać klub, a w planach są projekty, które mają motywować młodzież do uprawiania sportu, w tym również żużlowego. Poza tym 18-krotni mistrzowie Polski zdobyli deklaracje od zarówno dużych, jak i małych sponsorów. Wyrazili oni chęć dalszej współpracy, a pierwsze umowy zostały już podpisane. Klub chce także poszerzyć dział marketingu i obrać nową strategię z tym związaną.

To mogą być sparingpartnerzy Unii

15 stycznia w Teatrze Miejskim ma odbyć się podsumowanie minionego sezonu. Jest to powrót po kilku latach do tej formy podziękowań przede wszystkim sponsorom, bez których nie byłoby żużla w Lesznie. Okoniewski jest już także po pierwszych rozmowach z trzema klubami na temat marcowych sparingów. Wstępnie Unia ma się zmierzyć z Wrocławiem, Lublinem i Poznaniem.

