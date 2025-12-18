Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak wielka radość Świątek. Jasny komunikat. Polka z dumą ogłasza

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Iga Świątek w jednym ze swoich najnowszych wywiadów podsumowała sezon 2025 w swoim wykonaniu, odwołując się między innymi do turnieju WTA Finals w Rijadzie, który zwieńczył zmagania w światowym tourze. W swojej wypowiedzi wiceliderka rankingu WTA wprost przekazała jasny komunikat, ogłaszając, że ma powody do dumy. Przy okazji raszynianka zdiagnozowała również obecną sytuację w kobiecym tenisie.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP _AFP

Iga Świątek zdążyła już wypocząć po minionym sezonie, fundując sobie błogi wypoczynek na Mauritiusie, w trakcie którego nie zabrakło również tenisa. Nasza reprezentantka musiała naładować baterie po wyczerpującej rywalizacji, w trakcie której raz po raz narzekała na przeładowany terminarz w tourze WTA.

24-latka jest już jednak w Polsce, gdzie ostatnio uczestniczyła w wyjątkowym wydarzeniu, jakim była uroczysta gala podczas której ogłosiła listę pierwszych stypendystów jej nowo założonej fundacji.

    W 2025 roku Iga Świątek zgarnęła trzy tytuły, wygrywając turnieje: WTA 500 w Seulu, WTA 1000 w Cincinnati oraz przede wszystkim - ku zaskoczeniu wszystkich - Wimbledon, spełniając tym samym swoje wielkie marzenie.

    Iga Świątek wprost o minionym sezonie. Jednoznaczny komunikat

    Triumf na londyńskich kortach trawiastych stanowił dla raszynianki przełomowy punkt sezonu. Sezonu, który - drugi rok z rzędu - kończy na drugim miejscu w rankingu WTA, znajdując się za plecami Aryny Sabalenki. I choć pogoń za Białorusinką okazała się nieudana, to jednak Iga Świątek nie ma wątpliwości, że była to udana kampania w jej wykonaniu.

    Zakończenie rywalizacji jako numer dwa to wielki sukces
    ogłosiła z dumą Iga Świątek w wywiadzie dla portalu Claytenis.com

    I dodała: - Poziom, na którym się znajdujemy, jest coraz bardziej wyrównany. Myślę, że było to widoczne zwłaszcza podczas WTA Finals, gdzie praktycznie każda z nas mogła wygrać ten turniej. Rozegrałyśmy naprawdę wiele zaciętych meczów. Są zawodniczki, które ewidentnie preferują pewne warunki do gry, a inne czują się lepiej w tej czy innej części sezonu. Ale myślę, że ogólnie rzecz biorąc, wszystkie stajemy się coraz lepsze w naprawdę szybkim tempie.

    A jako przykład rozwoju kobiecego tenisa Iga Świątek podała kwestię serwisu, który w ostatnim czasie znacznie ulepszyła. To samo zrobiły jednak także jej największe rywalki.

    Gdybym serwował z prędkością, powiedzmy, 185 kilometrów na godzinę trzy lata temu, myślę, że zmieniłoby to wszystko i byłoby to niesamowite, ale teraz, kiedy już się tego nauczyłem, zdałem sobie sprawę, że dziewczyny serwują z prędkością 195 km/h. Oczywiście nie chodzi tylko o prędkość. To tylko przykład, ale myślę, że tenis ewoluuje i wszystkie prezentujemy teraz całkiem niezły poziom
    powiedziała Iga Świątek

