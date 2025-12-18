Praia Clube - Aluron CMC Warta Zawiercie w Klubowych Mistrzostwach Świata 2025. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 18 grudnia 2025 godz. 21:00Sytuacja w grupie A Klubowych Mistrzostw Świata jest bardzo ciekawa. Przed ostatnią, trzecią kolejką grupową żaden z czterech znajdujących się w nim zespołów nie jest pewny awansu do półfinałów. Aluron CMC Warta Zawiercie jak na razie prowadzi w tabeli, po zwycięstwach 3:0 i 3:2 posiada 5 punktów. O kolejne oczka powalczy w czwartkowy wieczór z wicemistrzem Ameryki Południowej i brązowym medalistą mistrzostw Brazylii - Praia Clube. Zapraszamy na relację na żywo.