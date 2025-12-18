Nagła zmiana ws. Flicka, Barcelona już działa. Padła data

Po fantastycznym sezonie 2024/2025, w którym FC Barcelona sięgnęła po potrójną koronę, wypuszczając ze swych rąk jedynie puchar Ligi Mistrzów, "Blaugrana" z impetem weszła również w kolejną kampanię, natomiast na przełomie października i listopada nastąpiło swoiste "wyhamowanie".

W trakcie tych dwóch miesięcy "Barca" odnotowała m.in. cztery porażki i jeden remis, co było bez dwóch zdań rezultatami poniżej pewnych oczekiwań. Niemniej nikt nie wątpił wówczas, że Flick zdoła wkrótce podźwignąć klub z kłopotów.

FC Barcelona chce znowu przedłużyć kontrakt z Flickiem. Ruszyli do akcji w błyskawicznym tempie

Obecnie "Duma Katalonii" ma już za sobą znowu serię sześciu triumfów z rzędu, a pozycja Flicka jest absolutnie stabilna - i to na tyle, że zarząd FCB może już niebawem podsunąć szkoleniowcowi zupełnie nowy kontrakt do podpisu.

Jak poinformował bowiem Tobias Altschäffl ze "Sport Bildu", Barcelona nie chce odwlekać decyzji w tym temacie i pragnie dopiąć kolejną prolongatę zaledwie kilka miesięcy po poprzedniej, która miała miejsce w maju.

Dziennikarz wskazał też konkretnie, do kiedy nowa umowa miałaby obowiązywać - i tu datą graniczną jest 2028 rok, czyli mowa tu o przedłużeniu o jeszcze jedną kampanię. Oczywiście pytaniem pozostanie to, czy niemiecki menedżer będzie chciał aż tak mocno wybiegać w przyszłość.

FC Barcelona szykuje się na spotkanie z "Żółtą Łodzią Podwodną"

FC Barcelona swój kolejny mecz rozegra dokładnie 21 grudnia, mierząc się z ekipą Villarrealu w Primera Division. Pierwszy gwizdek wybrzmi tu o godz. 16.15 - zapraszamy do śledzenia tego spotkania w ramach transmisji telewizyjnej w Eleven Sports 1 oraz w relacji tekstowej na żywo w Interii Sport.

