Media: Jeszcze Papszun nie przyszedł, a tu takie pogłoski. Oni pożegnają się z klubem

Czwartkowe spotkanie Ligi Konferencji może okazać się dla Legii Warszawa symboliczne. Stołeczny klub znajduję się w nieprawdopodobnym kryzysie, czego kumulację obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach. "Wojskowi" na boiskach Ekstraklasy dwukrotnie przegrali z ostatnim w tabeli Piastem Gliwice i rok 2025 zakończą w strefie spadkowej.

W europejskich pucharach wcale nie było lepiej. Legioniści jedyne zwycięstwo odnieśli w Krakowie przeciwko Szachtarowi Donieck. Wygraną 2:1 zdobywcy ostatniego Pucharu Polski zawdzięczają w dużej mierze przebłyskowi geniuszu Rafała Augustyniaka, strzelca dwóch efektownych goli z dystansu.

Przyjście Marka Papszuna początkiem nowego otwarcia w Legii Warszawa. Gwiazdy mogą szybko znaleźć się na wylocie

Kibice Legii oczekują, że przyjście Papszuna zakończy kryzys w drużynie i ta wiosną odbija się od dna ligowej tabeli. Sytuacja w Ekstraklasie jest na tyle specyficzna, że nawet udział Legii w europejskich pucharach w przyszłym sezonie nie jest czymś niemożliwym. Strata do czwartego Rakowa Częstochowa wynosi aktualnie "tylko" dziesięć punktów.

Wraz z wynikami kibice oczekują również poważnych zmian kadrowych, a być może nawet i rewolucji. O zalążku tego procesu w programie Polsat Futbol Cast wspomniał Przemysław Iwańczyk. Zdaniem dziennikarza już niedługo z klubu może odejść sześciu zawodników. Wśród nazwisk są m.in. jedne z większych gwiazd Legii. W przypadku jednej z nich padła już nawet nazwa potencjalnego przyszłego pracodawcy.

- Podobno 6 piłkarzy - i to nie wiem czy nie po konsultacji z nowym trenerem - raczej odejdzie niż zostanie. Nie wiem co z Kapustką, Jędrzejczykiem i Kapuadim. Usłyszałem też takie połączenie: Rafał Augustyniak i GKS Katowice - stwierdził Iwańczyk cytowany przez portal "Legionisci.com".

Jak twierdzi natomiast Paweł Gołaszewski usługami Kapuadiego zainteresowane ma być włoskie Torino. Jego wartość może wzrosnąć w przypadku udanych występów w zbliżającym się Pucharze Narodów Afryki. Jego Demokratyczna Republika Konga w grupie zagra z Beninem, Senegalem oraz Botswaną.

Nie są to jedyni zawodnicy, którzy już niedługo mogą odejść z Legii. Coraz bliżej przejścia do Fiorentiny jest utalentowany Pascal Mozie. Jak wylicza portal "Legionisci.com" latem wygasną umowy z klubem Kacpra Tobiasza Jean-Pierre'a Nsame, Radovana Pankowa, Juergena Elitima czy Patryka Kuna.

Legia w pożegnalnym meczu Ligi Konferencji zmierzy się na swoim stadionie z gibraltarskim Lincoln Red Imps. Początek meczu o godzinie 21:00. Relację z tego meczu będzie można śledzić na łamach Interii Sport.

Marek Papszun: Ten statek nadal będzie płynął po szerokich wodach, ale już z innym kapitanem Polsat Sport

Legia Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News

Marek Papszun według doniesień medialnych ma odejść z Rakowa Częstochowa. Jego wybór może szokować Emilia Krawczyk/REPORTER East News