Iga Świątek miażdży rywalkę przed meczem. Polka już triumfuje. I to jak

Iga Świątek udaną formę z występów w turnieju WTA w Bad Homburg - gdzie dotarła aż do finału, przegrywając walkę o tytuł z Amerykanką Jessicą Pegulą - przekłada na korty Wimbledonu . Polka w poniedziałek pokonała 6:4, 6:1 Dunkę Clarą Tauson , dzięki czemu po raz drugi w karierze awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowych zmagań w Londynie. I wciąż ma ochotę na więcej.

- Pierwszy raz naprawdę podoba mi się w Londynie. Przepraszam, zawsze tu uwielbiałam przyjeżdżać. Jesteśmy jednak tenisistkami, więc czujemy się lepiej poza kortem jeśli wychodzi nam gra na korcie. W tym roku czuję, że mogę grać w swoją grę i mam nadzieję, że to będzie trwało tak długo jak tylko możliwe. Zamierzam dalej iść do przodu i pracować - powiedziała Iga Świątek tuż po triumfie nad Clatą Tauson, zwracając się do brytyjskiej publiczności.