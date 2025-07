Świątek przegrywała z Tauson 1:3, mnożyły się błędy. Tak zareagowała Polka. Rekord wyrównany

Dziś Iga stanęła przed szansą na wyrównanie swojego osiągnięcia na Wimbledonie z 2023 roku. Wówczas również dotarła do najlepszej "8". Przeciwniczką Świątek w meczu o ćwierćfinał okazała się dość niespodziewanie Clara Tauson. Dunka pokonała w poprzedniej fazie Jelenę Rybakinę , grając naprawdę solidnie spotkanie. To zapowiadało niełatwe wyzwanie dla naszej tenisistki w poniedziałkowy wieczór na korcie numer 1.

Mecz rozpoczął się od podania Świątek. Polka bardzo źle zainaugurowała spotkanie, popełniła dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu. Później Tauson wywarła presję dwiema akcjami i w efekcie Iga została przełamana do zera. Po zmianie stron raszynianka posłała kilka niezłych returnów, zrobiło się 40-15 z perspektywy naszej reprezentantki. Pierwszego break pointa nie udało się wykorzystać, ale przy drugim Clara wyrzuciła piłkę poza linię końcową i doszło do wyrównania na 1:1. Następny gem przy serwisie czwartej rakiety świata również był mocno niepokojący. Od stanu 15-15 Świątek zanotowała kolejne dwa podwójne błędy serwisowe. Później zdarzyła się również pomyłka w trakcie akcji i zobaczyliśmy trzecie przełamanie z rzędu. Po zmianie stron Dunka jako pierwsza zdołała utrzymać podanie. Zrobiła to bez większego problemu, do zera i wyszła na 3:1.