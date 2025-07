Świątek wyznała po meczu. Od razu przeprosiła kibiców. "Jesteśmy tenisistkami"

Spore powody do radości mają polscy kibice spoglądający na poczynania rodaków podczas Wimbledonu 2025. O ćwierćfinał otarł się choćby Kamil Majchrzak, który swojego pogromcę znalazł dopiero w niedzielne popołudnie. Do czołowej ósemki imprezy awansowała za to Iga Świątek. Podopieczna Wima Fissette'a 7 lipca pewnie triumfowała w starciu z Clarą Tauson. Dunka próbowała walczyć w pierwszym secie, lecz nasza rodaczka zwyciężyła 6:4. W kolejnej partii dominacja raszynianki była już niepodważalna. Sam za siebie mówi wynik 6:1.