Mecz między Igą Świątek a Aleksandrą Ealą to swoista kropka nad "i", w kryzysie, który w ostatnich miesiącach przeżywa polska tenisistka. Nikt nie spodziewał się bowiem, że 19-letnia Filipinka, sklasyfikowana dopiero na 140. miejscu w rankingu WTA, będzie w stanie zdominować drugą rakietę świata. Wbrew wszelkim oczekiwaniom byliśmy jednak świadkami sensacyjnego spotkania, po którym Świątek pożegnała się przedwcześnie z WTA Miami. Wszystko to za sprawą dominacji, którą 19-letnia reprezentantka Filipin zaprezentowała w pierwszym secie. Mimo przegranego serwisu w gemie otwierającym spotkanie, to ona zdobyła kolejne 3 gemy z rzędu, aby ostatecznie wygrać tę część meczu imponującym wynikiem 6:2. W drugim secie różnica między paniami zatarła się, lecz to nie wystarczyło, aby tego dnia Świątek wywalczyła awans do najlepszej czwórki w Miami.

