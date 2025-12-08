Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tajemnicza śmierć Rosjanina. 11 lat temu spełnił marzenie Putina

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Żałoba w świecie rosyjskiego sportu. Nie żyje Siergiej Siergiejewicz Worobiow, czyli pierwszy promotor Grand Prix Rosji Formuły 1. Miał zaledwie 36 lat. - Historia Grand Prix Rosji Formuły 1 na zawsze jest związana z jego nazwiskiem - czytamy na stronie Rosyjskiej Federacji Samochodowej.

Mężczyzna w garniturze stoi na podium wyścigowym Formuły 1, za nim widoczna tablica z autografami oraz banery sponsora. Przed podium znajdują się rosyjskie flagi, po prawej widać butelkę szampana oraz puchar.
Władimir Putin podczas Grand Prix w SocziFLORENT GOODENAFP

Rosyjska Federacja Samochodowa poinformowała o śmierci Siergieja Siergiejewicza Worobiowa. - Wniósł nieoceniony wkład w powstanie i organizację Grand Prix Rosji w latach 2014-2020. Został pierwszym przedstawicielem Rosji w historii tego sportu, który dołączył do Komisji Formuły 1 - czytamy w komunikacie. Przyczyny śmierci 36-latka nie są jednak znane.

Nie żyje znany Rosjanin. 11 lat temu spełnił marzenie Putina

W 2009 roku Worobiow rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora ds. rozwoju toru Niżny Nowogród Ring, po czym został szefem działu handlowego toru Moscow Raceway. W ostatnich latach angażował się w rozwój pojazdów autonomicznych.

Worobiow w 2014 roku spełnił jedno z wielkich marzeń Władimira Putina. Rosyjski dyktator chciał gościć w swoim kraju Grand Prix Formuły 1 i to udało się osiągnąć w 2014 roku. Najlepsi kierowcy świata ścigali się w Soczi do 2021 roku. Duża była w tym zasługa Worobiowa. - Historia Grand Prix Rosji Formuły 1 na zawsze jest związana z jego nazwiskiem - wspomina RAF.

Pogrzeb 36-latka zaplanowano na wtorek (9 grudnia) w Dzierżyńsku w obwodzie niżnonowogrodzkim.

Zobacz również:

Lewis Hamilton w barwach Ferrari
F1

Fatalny sezon dla Hamiltona, a teraz takie wieści. Ogłosił to tuż po ostatnim wyścigu

Amanda Gawron
Amanda Gawron
RCD Espanyol Barcelona - Rayo Vallecano. Zobacz zwycięskie trafienie [WIDEO] (Eleven Sports)Eleven Sports
Mężczyzna w ciemnym garniturze z krawatem siedzi przy stole trzymając kartki papieru, w tle widoczne barwy rosyjskiej flagi.
Prezydent Rosji - Władimir PutinVYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East NewsEast News
Mężczyzna w garniturze stoi na tle niebieskich i białych flag, trzyma rękę przy twarzy, wyglądając poważnie.
Prezydent Rosji Władimir PutinPAVEL GOLOVKIN / POOLAFP
Mężczyzna w średnim wieku w granatowym garniturze siedzi przy biurku na ozdobionym krześle, trzyma w ręku kartkę papieru i gestykuluje, przed nim mikrofony oraz fragment flagi w tle.
Rosjanie nie odpuszczają. Podjęli ostateczny krok. "Żołnierz Putina" ogłosił decyzjęGAVRIIL GRIGOROVAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja