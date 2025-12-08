Tajemnicza śmierć Rosjanina. 11 lat temu spełnił marzenie Putina

Rosyjska Federacja Samochodowa poinformowała o śmierci Siergieja Siergiejewicza Worobiowa. - Wniósł nieoceniony wkład w powstanie i organizację Grand Prix Rosji w latach 2014-2020. Został pierwszym przedstawicielem Rosji w historii tego sportu, który dołączył do Komisji Formuły 1 - czytamy w komunikacie. Przyczyny śmierci 36-latka nie są jednak znane.

Nie żyje znany Rosjanin. 11 lat temu spełnił marzenie Putina

W 2009 roku Worobiow rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora ds. rozwoju toru Niżny Nowogród Ring, po czym został szefem działu handlowego toru Moscow Raceway. W ostatnich latach angażował się w rozwój pojazdów autonomicznych.

Worobiow w 2014 roku spełnił jedno z wielkich marzeń Władimira Putina. Rosyjski dyktator chciał gościć w swoim kraju Grand Prix Formuły 1 i to udało się osiągnąć w 2014 roku. Najlepsi kierowcy świata ścigali się w Soczi do 2021 roku. Duża była w tym zasługa Worobiowa. - Historia Grand Prix Rosji Formuły 1 na zawsze jest związana z jego nazwiskiem - wspomina RAF.

Pogrzeb 36-latka zaplanowano na wtorek (9 grudnia) w Dzierżyńsku w obwodzie niżnonowogrodzkim.

RCD Espanyol Barcelona - Rayo Vallecano. Zobacz zwycięskie trafienie [WIDEO] (Eleven Sports) Eleven Sports

Prezydent Rosji - Władimir Putin VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East News East News

Prezydent Rosji Władimir Putin PAVEL GOLOVKIN / POOL AFP

Rosjanie nie odpuszczają. Podjęli ostateczny krok. "Żołnierz Putina" ogłosił decyzję GAVRIIL GRIGOROV AFP