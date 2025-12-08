Partner merytoryczny: Eleven Sports

Półgodzinna pogoń Polek za Austrią. Sześć bramek z rzędu zdecydowało o trzecim miejscu

Zwycięstwo lub ewentualnie remis - to był cel Polek w spotkaniu z Austrią, kończącym mistrzostwa świata dla obu tych drużyn. Pozwalał wywalczyć trzecie miejsce w grupie, a przedział 9-12 w całym mundialu. Tyle że podopieczne Arne Senstada znów grały nierówno, a w pierwszej połowie wręcz słabo. Goniły drużynę rywalek, ale nieskutecznie. Aż przyszła druga połowa i kilkuminutowy koncert Biało-Czerwonych. Końcówka tego spotkania nie rozpaliła już kibiców tak, jak wcześniejsze spotkanie w hali Ahoy w Rotterdamie.

Zawodniczka piłki ręcznej w białej koszulce z numerem 40 wykonuje dynamiczny ruch na boisku, w tle widoczna rywalka w czerwonym stroju z numerem 29, atmosfera meczu sportowego.
Natalia Nosek (z lewej) i Daria Michalak zrealizowały plan na mistrzostwa świata. Polska kończy je w strefie 9-12Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe

Godzinę przed rozpoczęciem spotkania Polska - Austria, kończącego mistrzostwa świata dla obu tych drużyn, Argentyna po horrorze pokonała Tunezję 30:29, choć chwilę wcześniej traciła do zespołu z północy Afryki dwie bramki.

To sprawiło, że nasz zespół nie mógł już sobie pozwolić na minimalną porażkę z Austrią, by zachować trzecie miejsce w grupie III - i 11. w całych mistrzostwach świata. A to był cel drużyny na ten turniej.

Wszystko było więc jasne: zespół Arne Senstada musiał co najmniej zremisować. Ale aby to osiągnąć, powinien zagrać lepiej niż w drugiej połowie spotkania z Francją bądź w całym z Holandią. Co oczywiste, Austriaczki nie prezentują takiego poziomu, nie mają takich gwiazd. Tyle że po naszej drużynie nie wiadomo dokładnie, czego się można spodziewać.

    Polska - Austria w Rotterdamie. Mecz kończący mistrzostwa świata dla obu drużyn. Biało-Czerwone walczyły o 11. miejsce

    Polki zaczęły mecz trochę za miękko w obronie, więc Austriaczki wykorzystywały brak dojście i trafiały z drugiej linii. W ataku zaś pierwsza akcja Biało-Czerwonych trwała ponad minutę, w drugiej nasz zespół zgubił piłkę. Senstad postawił na tercet z Moniką Kobylińską i Karoliną Kochaniak, ale też Katarzyną Cygan w drugiej linii. Ta w poprzednich spotkaniach spisywała się lepiej w drugiej linii niż Paulina Uścinowicz, choć nie ma tak potężnego rzutu z dystansu. Jest jednak bardziej dynamiczna, szybsza, co na Austriaczki miało być właśnie dobrym rozwiązaniem.

    Zawodniczka drużyny w białym stroju próbuje oddać rzut podczas meczu piłki ręcznej, blokowana przez dwie rywalki w czerwonych strojach. Intensywna walka fizyczna oraz skupienie na twarzy zawodniczek podkreślają dynamiczny charakter rozgrywki.
    Monika Kobylińska w meczu z AustriąPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe

    I przez chwilę było, ale gdy Cygan dostała karę dwóch minut, gra naszego zespołu się posypała. I ze stanu 4:3 zrobiło się 4:6, na co Senstad zareagował przerwą na żądanie. Niepokojące było zaś to, że coraz mocniej w pamięci naszych zawodniczek zapisywała się bramkarka Lena Ivančok - obroniła m.in. rzut i dobitkę Kobylińskiej.

    Polskie golkiperki miały z tym problem - najpierw Adrianna Płaczek, po niej zaś Barbara Zima. Zrobiło się 5:8, po czym w minutę nasz zespół... wyrównał. Wreszcie pojawiła się jakaś agresja w obronie i kontry Darii Michalak oraz Magdy Balsam.

    Gra zespołu Senstada nie była jednak stabilna. Na całe szczęście w odpowiednim momencie włączyła się Zima - najpierw broniąc karnego, a za moment fantastycznie uruchamiając kontrę. Bolały pudła obrotowych, w idealnych sytuacjach. I to dlatego jednak wciąż nieznacznie prowadziły Austriaczki.

      A były momenty pod koniec pierwszej części meczu, gdy ta różnica rosła do trzech trafień. Biało-Czerwonym sytuację ratowała wtedy Karolina Kochaniak, indywidualnymi wejściami w obronę Austrii.

      Wynik 17:18 był lepszy od gry naszego zespoły. Nasz zespół miał zaledwie 60 procent skuteczności z czystych sytuacji, Austria zaś - aż 91.

      Kobieta w sportowej koszulce z numerem, skoncentrowana, podczas meczu lub rozgrzewki, w otoczeniu widowni i profesjonalnego oświetlenia. Ujęcie wykonane z profilu, w dynamicznym, sportowym otoczeniu.
      Aleksandra RosiakPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe

      Po przerwie Polki zaczęły jednak grać już tak, jak powinny od początku. Owszem, wciąż zdarzały się zmarnowane proste sytuacje, ale wreszcie była walka w obronie. Taka walka, której Austriaczki chyba się nie spodziewały. Dość szybko nasz zespół wyrównał, w 35. minucie Daria Michalak dała wreszcie prowadzenie (25:24), pierwsze od pół godziny. Dużo wniosła w bramce Paulina Wdowiak, przekonała się o tym skrzydłowa rywalek Philomena Egger.

      Od stanu 25:25 dominował już tylko jeden zespół - podopieczne Senstada. Polki trafiły trzy razy z rzędu, później przetrwały dwie minuty po karze Pauliny Uścinowicz. Mało tego, dorzuciły jeszcze trzy kolejne bramki, zrobiło się 31:25. Pociski z drugiej linii posyłała Kobylińska, a żadnego znaczenia nie miało to, że brakowało trafień kołowych.

      Do końca meczu zostało tylko 10 minut, losy tego spotkania zostały więc de facto rozstrzygnięte.

      I Polki wygrały - 35:30.

      Intensywny moment podczas meczu piłki ręcznej kobiet, zawodniczka w białym stroju jest powstrzymywana przez dwie rywalki w czerwonych koszulkach, piłka znajduje się w powietrzu, a w tle widoczni są kibice i kolorowe oświetlenie hali.
      Karolina KochaniakMarcin BieleckiPAP

      Kończą więc zmagania w tej grupie na trzeciej pozycji, a całe mistrzostwa świata - na jedenastym. Przełomu w grze ekipy Senstada nie ma, jest zaś zrealizowany plan, nakreślony przez szefów związku.

      O godz. 20.30 zacznie się ostatnie spotkanie fazy grupowej: Holandia zmierzy się z Francją o pierwsze miejsce w grupie III.

      Dokładny zapis relacji z meczu Polska - Austria można przeczytać TUTAJ.

      Polska - Austria 35:30 (17:18)

      Polska: Płaczek (0/6 - 0 proc.), Zima (4/19 - 21 proc.), Wdowiak (7/16 - 44 proc.) - Balsam 10 (5/5 z karnych), Kobylińska 9, Michalak 5, Cygan 4, Kochaniak 4, Rosiak 2, Nosek 1, Janas, Drażyk, Głębocka, Pankowska, Olek, Uścinowicz.

      Kary: 10 minut. Rzuty karne: 5/5.

      Austria: Ivančok (8/36 - 22 proc.), Mamić (3/9 - 33 proc.) - Schlegel 9 (4/4 z karnych), Ivančok-Soltic 7 (3/4), Stankovic 6, Leitner 2, Sabatnig 2, Egger 2, Dramac 1, Kovacs 1, Barnjak, Ginsthofer, Spalt, Pandža, Scheiderbauer, Marksteiner.

      Kary: 6 minut. Rzuty karne: 7/8.

      Mistrzostwa Świata (K)
      Główna runda
      08.12.2025
      18:00
      Zakończony
      Magda Balsam
      3' , 6' , 15' , 18' , 20' , 22' , 32' , 39' , 41' , 45'
      Monika Kobylińska
      4' , 10' , 33' , 36' , 46' , 49' , 55' , 57' , 60'
      Katarzyna Cygan
      5' , 49' , 51' , 59'
      Karolina Kochaniak
      14' , 23' , 27' , 29' , 29'
      Daria Michalak
      14' , 30' , 35' , 42'
      Natalia Nosek
      19'
      Aleksandra Rosiak
      31' , 44'
      Klara Schlegel
      1' , 8' , 8' , 15' , 29' , 31' , 44' , 54' , 59'
      Ines Ivancok-Soltic
      3' , 5' , 22' , 24' , 36' , 41' , 51'
      Eleonora Stankovic
      10' , 20' , 25' , 26' , 38' , 60'
      Nora Leitner
      11' , 40'
      Santina Sabatnig
      12' , 19'
      Philomena Egger
      16' , 31'
      Kristina Dramac
      28'
      Lina Kovacs
      57'
      Drużyna kobieca ubrana w czerwono-białe stroje sportowe, stojąca na boisku, jedna zawodniczka biegnie z wyciągniętymi rękami w kierunku koleżanek, z przodu widoczna biało-czerwona flaga Polski.
      Reprezentacja Polski przed meczem z AustriąMarcin BieleckiPAP
