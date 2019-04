Formuła 1. Trwa drugi trening w Baku. Na żywo

Po perturbacjach podczas pierwszego treningu w Baku, który został przerwany z powodu uszkodzenia bolidu kierowcy Williamsa George'a Russella, który najechał na wystającą uliczną studzienkę, zawodnicy rozpoczęli drugą sesję. Śledź jej przebieg razem z Interią.

Dla Williamsa to fatalna informacja, bowiem zespół zmaga się z brakiem części od początku sezonu. A uszkodzona podłoga w bolidzie Russella może sprawić, że partner z zespołu Roberta Kubicy będzie miał problem ze startem w niedzielnym wyścigu o Grand Prix Azerbejdżanu.

Pierwszy trening, trwający zaledwie 22 minuty, nie dał zespołom zbyt wiele odpowiedzi i nie pozwolił zebrać tak potrzebnych danych.



Czwarty w historii wyścig Formuły 1 na ulicznym torze w Baku rozpocznie się w niedzielę o godz. 14.10 czasu polskiego.

Przebieg drugiej sesji treningowej:



godz. 16.31 - Kubica zjechał do boksu ze stratą 5,239 do najszybszego Leclerca.



godz. 16.30 - czas minął. Trwają ostatnie okrążenia kierowców.



godz. 16.29 - twarda walka Magnussena z Hamiltonem. Jadący blisko siebie kierowcy prawdopodobnie "ślizgnęli" się bolidami, aż posypały się iskry.



godz. 16.28 - delikatne problemy Romaina Grosjeana i Nico Huelkenberga, ale obaj mogli kontynuować jazdę.



godz. 16.27 - jeśli wszystko będzie przebiegało planowo, do końca pozostały 3 minuty.



godz. 16.23 - Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo zakończył swój udział w treningu po tym, jak postawiło go w poprzek toru w ostatnim sektorze.



godz. 16.21 - na dłuższy przejazd na pośrednich oponach wyjechał Kubica.



godz. 16.20 - Leclerc jest na miękkiej mieszance opon, a Vettel i Hamilton na oponach o średniej twardości.



godz. 16.17 - problem ma Ricciardo, który po nieszczęśliwym dohamowaniu, gdy zniszczył opony, stracił możliwość wykręcenia jeszcze lepszego czasu.



godz. 16.15 - wznowiono trening, kierowcy z powrotem na torze.



godz. 16.12 - podsumujmy: pierwszy czas należy do Leclerca, drugi jest Vettel, trzeci Hamilton, a czwartej lokaty Bottasa pozbawił Max Verstappen z Red Bulla.



godz. 16.10 - do końca sesji pozostało 20 minut.



godz. 16.07 - na torze jest samochód bezpieczeństwa, a specjalistyczny dźwig rozpoczął akcję usuwania rozbitego samochodu Toro Rosso. Dodajmy, że Rosjaninowi nic się nie stało i o własnych siłach opuścił bolid. Gdy żegnał się z torem, miał 6. czas.



godz. 16.04 - czerwona flaga na torze. Sprawcą zamieszania Kwiat. "Bardzo przepraszam, ale zawieszenie odmówiło posłuszeństwa" - powiedział Rosjanin, który na zakręcie nie opanował samochodu i uderzył lewą stroną o bandę, urywając koło. Kwiat szybko zaczął alarmować, że pojawił się ogień po dwóch stronach bolidu. Sprawna akcja gaśnicza jednego ze stewardów nie dopuściła do pożaru.



godz. 16.03 - jedyny w tej chwili kierowca Racing Point Sergio Perez nie imponuje tempem, ale w przeciwieństwie do swojego kolegi Strolla, jest w stanie bez żadnych przygód kontynuować sesję.



godz. 16.01 - błąd Lando Norrisa na zakręcie numer trzy, ale bez konsekwencji za kierowcy McLarena.



godz. 15.59 - po kilku kółkach na świeżym komplecie miękkich opon Kubica zjechał do garażu. Strata Polaka do Leclerca wynosi aż 5,239.



godz. 15.58 - w pierwszej dziesiątce plasują się dwaj kierowcy Toro Rosso, Kwiat wskoczył na 7. miejsce, a 8. jest Alexander Albon.



godz. 15.54 - kłopoty Kwiata na najważniejszym zakręcie na tym torze, ale Rosjanin i tak jest przed Polakiem. To oznacza, że stawkę zamyka krakowianin, a jedynym kierowcą bez wyjazdu na tor pozostaje Russell.



godz. 15.52 - na nowym komplecie miękkich opon wyjechał boksu Kubica. To może zwiastować lepszy czas Polaka.



godz. 15.50 - ciśnienie podniósł sobie Ricciardo. Kierowca Renault przy hamowaniu zblokował prawe, przednie koło i gdyby była przed nim banda, bo bolid uległby rozbiciu. A tak skończyło się tylko na strachu.



godz. 15.48 - za nami połowa drugiej sesji.



godz. 15.45 - żółta flaga na torze. W pierwszym sektorze w poprzek toru obrócił się Pierre Gasly z Red Bulla.



godz. 15.43 - problemy z kaskiem, z dostającym się pod niego powietrzem, zgłosił Valtteri Bottas z Mercedesa. W garażu od razu nastąpiła wymiana wadliwego egzemplarza.



godz. 15.42 - cały czas rośnie strata klasyfikowanego na ostatniej 18. pozycji Kubicy, która wynosi już do niespełna sześciu sekund.



godz. 15.40 - Leclerc "odbił" pierwsze miejsce, wyprzedzając Vettela o 0,324.



godz. 15.39 - Carlos Sainz przyspieszył i strata Kubicy do bezpośrednio wyprzedzającego go kierowcy - 17. Lance'a Stronna wzrosła do blisko sekundy.



godz. 15.37 - Leclerc stracił pozycję lidera na rzecz swojego kolegi z zespołu Ferrari, Sebastiana Vettela (1.43,196).

godz. 15.34 - jedynym kierowcą, który do Leclerca traci ponad pięć sekund, jest... Kubica. Strata Polaka do Monakijczyka wynosi dokładnie +5.480.



godz. 15.32 - Kubica już nie cieszy się z przedostatniego czasu. Daniel Ricciardo z Renault znacząco przyspieszył i opuścił ostatnią pozycję, przebijając się do czołówki.



godz. 15.30 - za nami pół godziny drugiej sesji treningowej. Na razie z boksu nie wyjechało tylko dwóch kierowców, czyli pechowiec Russell oraz Rosjanin Daniił Kwiat z Toro Rosso.



godz. 15.30 - najlepszym czasem legitymuje się Charles Leclerc. Młody gwiazdor Ferrari "wykręcił" czas 1.44,748.



godz. 15.26 - pojawiła się zielona flaga, na tor szybko wyjechał Kubica.



godz. 15.19 - wypadek Strolla sprawił, że potrzebna była naprawa barier ochronnych. W międzyczasie bolid Kanadyjczyka został przetransportowany do garażu.



godz. 15.14 - Lance Stroll z Racing Point rozbił swój bolid - od razu pojawiła się czerwona flaga.



godz. 15.08 - nasz jedynak w F1 jeździ na mieszance o średnim stopniu twardości.



godz. 15.05 - pierwszy zmierzony czas Kubicy to 2.01,397.



godz. 15 - Robert Kubica punktualnie, wraz z początkiem sesji, pojawił się na torze.



Program GP Azerbejdżanu:

27.04 (sobota)

12.00 - 13.00 trzeci trening

15.00 - 16.00 kwalifikacje



28.04 (niedziela)

14.10 wyścig