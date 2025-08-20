Wyszła na jaw prawda o małżeństwie Lewandowskich. Przyjaciółka się wygadała

Paulina Krupińska od lat utrzymuje bliską relację z Anną i Robertem Lewandowskimi. Ich przyjaźń nie jest tajemnicą - wspólne zdjęcia, relacje z wyjazdów i codziennych chwil pojawiają się regularnie w mediach społecznościowych. Fani z zainteresowaniem śledzą te momenty, bo rzadko kto może pozwolić sobie na tak szczere i ciepłe relacje w świecie show-biznesu.

Prezenterka i modelka znalazła się ostatnio w centrum uwagi podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN. Na wydarzenie wybrała stylową malinową sukienkę z kwiatowym printem, która od razu przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Podczas imprezy znalazła również chwilę, by porozmawiać z mediami.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Paulina Krupińska ujawnia ws. małżeństwa Anny i Roberta Lewandowskich

W wywiadzie dla Plotka prezenterka telewizyjna uchyliła rąbka tajemnicy na temat związku jednej z najsłynniejszych par w Polsce - Anny i Roberta Lewandowskich.

"Oni są bardzo zgraną parą. Są ze sobą kilkanaście lat, więc muszą być zgranym duetem, żeby to wszystko funkcjonowało, tym bardziej w tak trudnej przestrzeni, w której funkcjonują. W show-biznesie, pod presją, jest tyle oczekiwań ludzi, tyle ocen. Oni są bardzo ze sobą" - powiedziała z przekonaniem Paulina Krupińska.

Jej słowa nie są przypadkowe - jako osoba z bliskiego otoczenia Lewandowskich, ma okazję obserwować ich relację z zupełnie innej perspektywy niż reszta społeczeństwa. Podkreśliła, że małżeństwo Anny i Roberta to nie tylko medialna fasada, ale realne, głębokie partnerstwo, które przez lata budowane było na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu.

Paulina Krupińska w rozmowie podzieliła się również swoimi przemyśleniami na temat recepty na udany związek. Jej własne doświadczenia małżeńskie z muzykiem Sebastianem Karpiel-Bułecką pokazują, że kluczem jest nie tylko miłość, ale przede wszystkim codzienna praca nad relacją.

"Trzeba się lubić, to po pierwsze. Trzeba się szanować. Trzeba lubić wspólnie spędzać czas, mieć wspólne pasje. My mamy z mężem parę takich wspólnych pasji, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to nas łączy" - podsumowała.

Anna i Robert Lewandowscy w tym roku świętują 12. rocznicę ślubu GJL East News

Anna Lewandowska , Paulina Krupińska Mieszko Piętka AKPA

Paulina Krupińska-Karpiel Dzień Dobry TVN AKPA