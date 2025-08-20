Maria Andrejczyk lepsza od mistrzyni olimpijskiej. Kuriozalny konkurs w Lozannie
20 września na Stadionie Narodowym w Tokio poznamy nową mistrzynię świata w rzucie oszczepem. A może nową-starą, bo przecież na swoim terenie główną faworytką znów będzie Haruka Kitaguchi, najlepsza dwa lata temu w Budapeszcie, ale i rok temu podczas igrzysk w Paryżu. Czy Maria Andrejczyk, tak świetnie potrafiąca przygotować się do najważniejszych imprez w sezonie, będzie w stanie powalczyć o podium? Do tej pory 29-latka z Suwałk nie błyszczała. A czy coś w tej kwestii się zmieniło, miał pokazać mityng Diamentowej Ligi w Lozannie.
Rok temu w sierpniu Polka posłała oszczep na 65.52 m, ale już od początku maja rzucała regularnie ponad 62 metry. Wtedy tę najlepszą odległość zaliczyła na igrzyskach, ale w eliminacjach - i z pierwszej pozycji awansowała do finału. W nim już tak dobrze nie było, 62.44 m dało ostatecznie ósme miejsce.
Dziś taki rzut oznaczałby niesamowity progres, którego od początku sezonu u Andrejczyk nie było.
Z wyłączeniem jednego konkursu w Poznaniu, gdzie mocno przeszkadzał wiatr, wicemistrzyni olimpijska z Tokio stała uzyskiwała wyniki w granicach 57-59 m. Tylko raz było lepiej, choć nieznacznie - 60.42 m w drużynowych mistrzostwach Europy w Madrycie. Jak sama powtarzała, "nie jest jeszcze ułożona technicznie".
- Gdybym technicznie dobrze rzucała, to nie byłoby to 60 metrów, ale dużo więcej. W oszczepie technika gra główną rolę, jeśli wszystko układa się prawidłowo, to nie ma żadnego bólu. A gdy ból się pojawia, to od razu mam sygnał, że coś źle zrobiłam - mówiła Interii na początku lipca.
Diamentowa Liga. Maria Andrejczyk obok najlepszych na świecie. Miesiąc przed walką o medale w Tokio
Na początku sierpnia Maria Andrejczyk wróciła do rywalizacji - dzień po dniu wystąpiła w mityngach w Olsztynie i Białymstoku. 58.88 i 57.55 m - te najlepsze rzuty wskazywały, że przełomu wciąż nie ma.
Minęło półtora tygodnia, w środę Polka pojawiła się w Szwajcarii. W elitarnej stawce Diamentowej Ligi, z Haruką Kitaguchi (64.63 m w tym roku), Adrianą Vilagoš z Serbii (67.22 m), Norweżką Sigrid Borge (65.66 m) czy mistrzynią Europy z Austrii Victorią Hudson (67.76 m).
Jeśli jednak cztery dni temu w Chorzowie lekkoatleci mieli warunki znakomite, to w środę w Szwajcarii dopadł ich ogromny pech. Tuż przed startem Diamentowej Ligi w Lozannie zaczęło lać. Nie padać, ale dosłownie - lać. Dość powiedzieć, że przed drugą próbą Polki rywalizacja na moment została wstrzymana. I nie wszystkie najlepsze oszczepniczki świata potrafiły sobie z tą pogodą poradzić.
Nie poradziła sobie choćby Kitaguchi, czyli aktualna mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata. Pierwszą próbę spaliła, w drugiej rzuciła 50.93 m, w trzeciej - 49.65 m. I odpadła, bo w stawce było 10 zawodniczek, a tylko osiem miało czwartą i piątą próbę. Nie udało się też Łotyszce Anete Sietinie, a Andrejczyk w drugiej kolejce rzuciła 54.71 m. Normalnie byłby to wynik słaby, w tych warunkach - niezły.
Polka skończyła na szóstej pozycji, wyprzedziła jeszcze Kolumbijkę Flor Denis Ruiz Hurtado oraz mającą najlepszy w tym roku wynik na świecie - Victorię Hudson.
A poza zasięgiem wszystkich była Adriana Vilagoš. 21-letnia Serbka aż cztery razy rzuciła za linię 60. metra - w najlepszej próbie 63.02.
Drugą Jo-Ane du Plessis z RPA (wicemistrzynię IO z Paryża, pod nazwiskiem Van Dyk) pokonała o... ponad cztery metry (58.89 m).