W najlepsze trwa siatkarski sezon reprezentacyjny 2025. Ten jest bardzo udany dla zawodniczek kadry Polski, bowiem te niedawno zdobyły trzeci brązowy medal z rzędu w rozgrywkach Ligi Narodów. Sukces ten z pewnością nie byłby możliwy bez Pauliny Damaske i Alicji Grabki.

Biało-Czerwone zanotowały fantastyczne zmiany w spotkaniu ćwierćfinałowym z Chinkami i zostały bohaterkami tego meczu. Co ciekawe, druga z wymienionych jakiś czas temu zakończyła już swoją przygodę w kadrze w aktualnej kampanii, bowiem decyzją Stefano Lavariniego nie znalazła się w składzie na mistrzostwa świata. Jej miejsce zajęła wracająca do zespołu po kontuzji Marlena Kowalewska.

Zmiana ta wywołała w mediach sporo dyskusji, gdyż Grabka spisała się dobrze podczas Ligi Narodów. Sam szkoleniowiec tłumaczył taki wybór... swoją decyzją. W rozmowie z Polsatem Sport opowiedział, że ze wspomnianych wcześniej dwóch rozgrywających po prostu wybrał jedną.

- Miałem dwie opcje i zdecydowałem się postąpić w ten sposób - tłumaczył.

Kilka słów w tym temacie dla serwisu Sport.pl powiedział także Alessandro Chiappini, były trener m.in. ŁKS-u Commercecon Łódź, a aktualnie szkoleniowiec greckiego Panathinaikosu. Jego zdaniem zdarzają się siatkarki, które nie mogą odpowiednio wpasować się w zespół, co idealnie obrazuje sytuację w polskiej reprezentacji.

- Nie wszystkie utalentowane zawodniczki potrafią znaleźć sobie odpowiednie miejsce w swoich zespołach. Czasami ich drużyn na to nie stać. Dlatego warto wybrać odpowiednią ścieżkę rozwoju i zbierania doświadczenia. Nawet jeśli rozwijasz się technicznie, później możesz mieć problemy np. w przypadku gry o większą stawkę tak, jak ma to miejsce w polskiej kadrze - powiedział.

Chiappini wprost o decyzji Lavariniego. To mogło zadecydować

Włoch podczas swojej kariery prowadził zarówno Grabkę, jak i Kowalewską. Jak przyznał, są to zawodniczki o zupełnie innej charakterystyce, co oznacza, że wybór Lavariniego może być podyktowany jego własną opinią. Dodał również, że dla niego obie siatkarki są bardzo dobrymi rozgrywającymi.

Ogółem nie lubię porównań pomiędzy zawodniczkami, bo twierdzę, że w sporcie nie da się odpowiednio tak po prostu ocenić formy, nawet patrząc na suche liczby w statystykach. Ala i Marlena to dwie siatkarki o innej charakterystyce, więc wybór rozgrywającej może być związany z samą opinią trenera albo tym, jak grają zawodniczki obok nich. Z punktu widzenia ich charakteru i profesjonalizmu, uważam je obie za naprawdę dobre siatkarki

Jak zaznaczył Chiappini, zmiana rozgrywającej, szczególnie na tak późnym etapie sezonu jest nieco ryzykowna, ponieważ wymaga to trochę pracy dla reszty drużyny.

- Zmiana rozgrywającej na pewno wymaga wykonania pewnej pracy dla odtworzenia rytmu ataków z resztą drużyny. Jestem pewny, że sztab szkoleniowy wziął ten aspekt pod uwagę - tłumaczył.

Włoski szkoleniowiec zdecydował się także ocenić, jaki wynik na mistrzostwach osiągnie reprezentacja Polski. Jego zdaniem "Biało-Czerwone" mogą dojść do ćwierćfinału. W nim, jeśli sprawdzą się wszelakie przewidywania, Polki zmierzą się z Włoszkami, aktualnymi mistrzyniami olimpijskimi.

- Polska ma jeden z najlepszych zespołów na świecie. Udało się w nim znaleźć doskonały balans, a przede wszystkim zawodniczki są pewne siebie i stały się jednością. Widzę w nich faworytki do zwycięstwa w grupie, a potem dojścia do ćwierćfinału. Zobaczymy, co się tam wydarzy - zakończył.

Reprezentacja Polski siatkarek mistrzostwa świata rozpocznie 23 sierpnia od spotkania z Wietnamem. Poza tym zespołem rywalami będą także drużyny z Kenii i Niemiec.

Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momenty Polsat Sport Polsat Sport

Alessandro Chiappini ŁKS Commercecon materiały prasowe

Stefano Lavarini volleyballworld.com materiały prasowe

Reprezentacja Polski siatkarek volleyball world materiały prasowe