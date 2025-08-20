Motor Lublin ma problem. To byłaby wielka sensacja

Orlen Oil Motor traci Wiktora Przyjemskiego na kilka dni przed półfinałami. Siła rażenia aktualnych mistrzów Polski nieco spadnie, ale nadal to zespół z Lublina jest głównym faworytem do zdobycia złotego medalu. Ich nastroje chcą jednak popsuć grudziądzanie, a już raz im się to udało.

Motor Lublin ostatni dwumecz przegrał z Grudziądzem

Bayersystem GKM bardzo marzy o medalu mistrzostw Polski. Klub pisze historię, awansując drugi rok z rzędu do fazy play-off. Teraz smakuje to dużo lepiej, ponieważ awans uzyskano, będąc w pierwszej czwórce, a nie szóstce, jak przed rokiem. Teraz mają realną szansę powalczenia o jeden z krążków, lecz ich pierwszy rywal jest z najwyższej półki.

W Grudziądzu wiedzą jednak, jak pokonuje się lubelską drużynę. Motor ostatni dwumecz przegrał właśnie z GKM-em. Miało to miejsce w 2023 roku, kiedy ku sporemu zdziwieniu gospodarze wygrali 56:34, a ten jeden dodatkowy punkt przesądził o zdobyciu bonusu. Wtedy był on na wagę walki o utrzymanie, a teraz gra toczy się o to, kto pojedzie w wielkim finale.

GKM musi to zrobić, jeśli chce zdobyć medal DMP

Brak Motoru w finale byłby wielką sensacją, ale żeby tak się stało, GKM musiałby skrzętnie wykorzystać wszystkie mankamenty lublinian. Z pewnością największym z nich jest brak Przyjemskiego, ale swoje kłopoty w tym sezonie przechodzi Fredrik Lindgren. Jack Holder i Dominik Kubera to też są w tym sezonie inni zawodnicy na własnym torze, a inni na wyjazdach. Nie było tego jednak widać w pierwszym starciu na torze w Grudziądzu w trakcie rundy zasadniczej. Wówczas zawiódł jedynie Lindgren.

W Grudziądzu za to mogą się cieszyć, że do formy wrócili już Max Fricke i Michael Jepsen Jensen. Pewne przełamanie nastąpiło również w jeździe Wadima Tarasienki. Nie wiadomo jednak, co z Jaimonem Lidsey'em i Jakubem Miśkowiakiem. Ich forma w tym roku jest jak rzut monetą. W pewnym momencie wydawało się, że Australijczyk coś znalazł, ale ostatni mecz z Włókniarzem zupełnie tego nie potwierdza.

Trener Robert Kościecha ma jeszcze asa w rękawie w postaci Kevina Małkiewicza. Daje to komfort w postaci zmian za gorzej dysponowanych seniorów. Nawet jeśli GKM nie awansuje do finału, to w ich interesie jest go wygrać, bo dodatkowo podbudowałby drużynę przed starciem o brązowy medal. Gdyby dostali dwa szybkie strzały od Motoru, to morale wyraźnie by spadły. A potencjalny mecz o brąz nie będzie wcale dużo łatwiejszy. Tam będzie na nich czekać ktoś z duetu Sparta Wrocław - KS Toruń. Dla obu klubów brak medalu byłby ogromną porażką.

GKM Grudziądz Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wiktor Przyjemski, Dominik Kubera i Bartosz Zmarzlik, kluczowa trójka Motoru Lublin. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

GKM Grudziądz w trakcie prezentacji Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

