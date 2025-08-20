Bukowiecka kontra Naser, 0.11 s różnicy. Potężna sensacja w Diamentowej Lidze

W sobotę, po swoim występie w memoriale Kamili Skolimowskiej, nasza mistrzyni Europy z Rzymu była niezadowolona. Czas 50.16 s wcale takim najgorszym nie był, ale wystarczył tylko do piątej pozycji w elitarnej stawce. A elitarnej, bo pobiegło w niej aż siedem uczestniczek olimpijskiego finału sprzed roku, zabrakło tylko Irlandki Rhasidat Adeleke, która zakończyła już sezon.

- Czułam się bardzo dobrze, ale nie jestem zadowolona z tego biegu. Może nie byłam gotowa na rekord życiowy (śmiech), ale na rekord sezonu na pewno. Coś jednak poszło nie tak. Na pewno będę to analizowała z trenerem - mówiła Bukowiecka zaraz po tym występie.

Cztery dni później znów wystąpiła w Diamentowej Lidze - tym razem w Lozannie. Nie było już w stawce Marileidy Paulino, absolutnej gigantki na tym dystansie, ale dla odmiany pojawiła się choćby Isabella Whittaker, Amerykanka ze ścisłej światowej czołówki.

No i była Salwa Eid Naser, z którą Polka rywalizowała dziś do samej mety. Co jednak było najbardziej zaskakujące, wręcz sensacyjne, to nie wicemistrzyni olimpijska i brązowa medalistka z Paryża liczyły się w walce o zwycięstwo.

Diamentowa Liga w Lozannie. Szóste miejsce Natalii Bukowieckiej. Sensacyjne rozstrzygnięcie, wspaniały bieg Lieke Klaver

Bukowiecka tym razem dostała siódmy tor, goniła Lieke Klaver, która zwykle bardzo szybko pokonuje pierwszą część dystansu. A na torze za nią pojawiła się Whittaker, mająca już w tym sezonie znakomity czas 49.24 s, a 2,5 tygodnie temu biegająca w mistrzostwach USA w czasie 49.59 s.

Natalia Bukowiecka Aleksandra Szmigiel/REPORTER Reporter

Zgodnie z oczekiwaniami świetnie od początku biegła Klaver, sporo zyskała nad Polką, która jednak utrzymywała dystans nad Amerykanką. Szybko biegła też Norweżka Henriette Jaeger, a pewnym zaskoczeniem było to, że tym razem do przodu nie poszła Naser.

Na wyjściu z ostatniego łuku, na mokrej bieżni, zdecydowanie prowadziła Klaver, druga była Jaeger. Norweżka doskonale finiszowała, odrobiła na tej setce 0.76 s i jeszcze dołożyła osiem kolejnych.

Naser zaś nie wytrzymała, straciła trzecią pozycję, wyprzedziła ją Whittaker, a później druga z Amerykanek - Alexis Holmes. Blisko tego była i Bukowiecka, zabrakło 0.11 s.

Czas Polki, 51.19 s, jest jej najgorszym w tym sezonie. Trzeba jednak wziąć poprawkę na fatalne warunki.

Rozwiń

W sobotę Bukowiecką czeka walka o złoto w Bydgoszczy w mistrzostwach Polski na 200 metrów, za tydzień zaś - finał Diamentowej Ligi w Zurychu.

Wyniki Diamentowej Ligi w Lozannie:

1. Henriette Jaeger (Norwegia) - 50.09 s

2. Lieke Klaver (Holandia) - 50.17 s

3. Isabella Whittaker (USA) - 50.63 s

4. Alexis Holmes (USA) - 50.73 s

5. Salwa Eid Naser (Bahrajn) - 51.08 s

6. Natalia Bukowiecka (Polska) - 51.19 s

7. Britton Wilson (USA) - 51.69 s

8. Sada Williams (Barbados) - 53.05 s

Natalia Bukowiecka Tomasz Jastrzębowski/REPORTER Reporter

Natalia Bukowiecka: Bardzo chciałam zdobyć ten medal, marzyłam o tym. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport