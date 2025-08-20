Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bukowiecka kontra Naser, 0.11 s różnicy. Potężna sensacja w Diamentowej Lidze

W sobotę w Diamentowej Lidze w Chorzowie było słonecznie, 28 stopni Celsjusza w porze biegu na 400 metrów i fantastyczna obsada. W środę wieczorem w Lozannie było chłodniej o 10 stopni, lał deszcz, ale w rywalizacji na dystansie jednego okrążenia pojawiła się większość tych samych zawodniczek. I zapewne ta pogoda miała wpływ na rezultaty, choćby na to, że żadna z uczestniczek nie pokonała dystansu poniżej 50 sekund. Polka dobiegła do mety tuż za Salwą Eid Naser, ale to nie one liczyły się w walce o zwycięstwo.

W sobotę, po swoim występie w memoriale Kamili Skolimowskiej, nasza mistrzyni Europy z Rzymu była niezadowolona. Czas 50.16 s wcale takim najgorszym nie był, ale wystarczył tylko do piątej pozycji w elitarnej stawce. A elitarnej, bo pobiegło w niej aż siedem uczestniczek olimpijskiego finału sprzed roku, zabrakło tylko Irlandki Rhasidat Adeleke, która zakończyła już sezon.

- Czułam się bardzo dobrze, ale nie jestem zadowolona z tego biegu. Może nie byłam gotowa na rekord życiowy (śmiech), ale na rekord sezonu na pewno. Coś jednak poszło nie tak. Na pewno będę to analizowała z trenerem - mówiła Bukowiecka zaraz po tym występie.

Cztery dni później znów wystąpiła w Diamentowej Lidze - tym razem w Lozannie. Nie było już w stawce Marileidy Paulino, absolutnej gigantki na tym dystansie, ale dla odmiany pojawiła się choćby Isabella Whittaker, Amerykanka ze ścisłej światowej czołówki.

    No i była Salwa Eid Naser, z którą Polka rywalizowała dziś do samej mety. Co jednak było najbardziej zaskakujące, wręcz sensacyjne, to nie wicemistrzyni olimpijska i brązowa medalistka z Paryża liczyły się w walce o zwycięstwo.

    Diamentowa Liga w Lozannie. Szóste miejsce Natalii Bukowieckiej. Sensacyjne rozstrzygnięcie, wspaniały bieg Lieke Klaver

    Bukowiecka tym razem dostała siódmy tor, goniła Lieke Klaver, która zwykle bardzo szybko pokonuje pierwszą część dystansu. A na torze za nią pojawiła się Whittaker, mająca już w tym sezonie znakomity czas 49.24 s, a 2,5 tygodnie temu biegająca w mistrzostwach USA w czasie 49.59 s.

    Zgodnie z oczekiwaniami świetnie od początku biegła Klaver, sporo zyskała nad Polką, która jednak utrzymywała dystans nad Amerykanką. Szybko biegła też Norweżka Henriette Jaeger, a pewnym zaskoczeniem było to, że tym razem do przodu nie poszła Naser.

    Na wyjściu z ostatniego łuku, na mokrej bieżni, zdecydowanie prowadziła Klaver, druga była Jaeger. Norweżka doskonale finiszowała, odrobiła na tej setce 0.76 s i jeszcze dołożyła osiem kolejnych.

    Naser zaś nie wytrzymała, straciła trzecią pozycję, wyprzedziła ją Whittaker, a później druga z Amerykanek - Alexis Holmes. Blisko tego była i Bukowiecka, zabrakło 0.11 s.

    Czas Polki, 51.19 s, jest jej najgorszym w tym sezonie. Trzeba jednak wziąć poprawkę na fatalne warunki.

    W sobotę Bukowiecką czeka walka o złoto w Bydgoszczy w mistrzostwach Polski na 200 metrów, za tydzień zaś - finał Diamentowej Ligi w Zurychu.

    Wyniki Diamentowej Ligi w Lozannie:

    • 1. Henriette Jaeger (Norwegia) - 50.09 s
    • 2. Lieke Klaver (Holandia) - 50.17 s
    • 3. Isabella Whittaker (USA) - 50.63 s
    • 4. Alexis Holmes (USA) - 50.73 s
    • 5. Salwa Eid Naser (Bahrajn) - 51.08 s
    • 6. Natalia Bukowiecka (Polska) - 51.19 s
    • 7. Britton Wilson (USA) - 51.69 s
    • 8. Sada Williams (Barbados) - 53.05 s

