Problem dalej nie jest rozwiązany, Lewandowski i Szczęsny czekają. Barcelona ma plan B

Spory problem Barcelona ma również z obiektem, na którym ma rozgrywać domowe spotkania. Remont Spotify Camp Nou ciągle się przedłuża i wydaje się coraz mniej prawdopodobne, by w najbliższym czasie zawodnicy wrócili na swój docelowy obiekt. Mecz o Puchar Gampera, który jest traktowany jako najważniejsza próba generalna przed startem sezonu, odbył się na znacznie mniejszym Estadi Johan Cruyff. Niemożliwe było rozegranie tego spotkania na Estadi Olimpic Lluis Companys, gdzie dotychczasowo "Duma Katalonii" rozgrywała swoje mecze.

Czas leci, a za niedługo przyjdzie grać w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Działacze klubu próbowali wynegocjować w UEFA, by pierwszy mecz w Champions League rozegrać na wyjeździe. Europejska federacja piłkarska nie jest zbyt skłonna, by przychylić się do takiej prośby. Więcej będzie wiadomo po losowaniu terminarza fazy ligowej.

Sytuacja robi się coraz bardziej napięta, a Barcelona ma czas już tylko do przyszłego tygodnia. Jeżeli do tego czasu UEFA nie wyrazi zgodę na grę przy Camp Nou, to Barcelona w rozgrywkach Ligi Mistrzów nie będzie mogła zagrać do końca roku.

Barcelona ma plan B. To tam ma rozegrać domowe mecze aż do końca lutego

Włodarze Barcelony pracują już nad alternatywą. Zdaniem dziennika "Mundo Deportivo" przedstawiciele mistrza Hiszpanii podpisali już umowę, na mocy której będą mogli korzystać z Estadi Olimpic Lluis Companys do końca lutego. Oznacza to, że na tym obiekcie odbędą się nie tylko cztery domowe mecze fazy ligowej, ale również i potencjalny mecz fazy play off. Stanie się tak, gdy Barcelona główną fazę Champions League zakończą na miejscach 9-24.

W obliczu takiej sytuacji problem stanowi jedynie mecz z Valencią, który według terminarza ligowego będzie pierwszym domowym meczem w tym sezonie. Umowa zawarta z Usługami Komunalnymi Barcelony (BSM) nie obejmuje tego spotkania, gdyż w dniach 12-14 września obiekt będzie niedostępny. Wszystko z powodu koncertu Post Malone'a, który na Estadi Olimpic Lluis Companys odbędzie się 12 września.

Rozwiązania tej sytuacji są dwa. W tym bardziej optymistycznym Spotify Camp Nou przejdzie wszelkie kontrole, a wtedy mecz z Valencią zostanie rozegrany przy pustych trybunach. Alternatywą jest poszukiwanie innego obiektu, który będzie spełniał wymagania dotyczące m.in. stosowania na nim systemu VAR.

Oczywiście, nie jest jeszcze przesądzone, że Barcelona nie otrzyma zgody na grę na Spotify Camp Nou. Szanse na to są jednak niewielkie. Klub zawczasu zadbał o plan B, który będzie mógł zostać zrealizowany w przypadku negatywnego wyniku kontroli. Trudno sobie wyobrazić, żeby mistrz Hiszpanii w ostatniej chwili nie miałby gdzie rozgrywać swoich spotkań. Byłaby to niebywała kompromitacja nie tylko pod kątem logistycznym, ale przede wszystkim wizerunkowym.

Najbliższy mecz ligowy FC Barcelona rozegra na wyjeździe z Levante. Wiele wskazuje na to, że w tym spotkaniu wystąpi kontuzjowany ostatnio Robert Lewandowski. Relację z tej potyczki będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

Na czas remontu Camp Nou FC Barcelona domowe mecze rozgrywa na Estadi Olímpic Lluís Companys PAU BARRENA AFP

Prace remontowe na Camp Nou Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP