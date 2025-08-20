Wim Fissette został trenerem Igi Świątek w październiku ubiegłego roku. Początek ich współpracy był wymagający, patrząc przez pryzmat wyników osiąganych przez Polkę. Przez długi czas nasza reprezentantka miała problem z dotarciem do finału jakiegokolwiek indywidualnego turnieju. Przełom nastąpił pod koniec czerwca, gdy raszynianka zameldowała się w decydującym starciu o trofeum podczas WTA 500 w Bad Homburg. Chociaż 24-latka uległa w nim rozstawionej z "1" Jessice Peguli, to tamte rozgrywki zapoczątkowały lepszy czas dla czterokrotnej triumfatorki Roland Garros.

Praca, jaką Świątek wykonała z belgijskim trenerem od początku sezonu, zaczęła przynosić efekty. Jej pierwszym owocem okazał się premierowy triumf podczas Wimbledonu, po efektownym 6:0, 6:0 w finale z Amandą Anisimovą. Nawierzchnia trawiasta, która była zmorą Igi w poprzednich sezonach, przestała stanowić dla niej kłopot. Raszynianka nie zamierzała poprzestać na tym sukcesie, była głodna kolejnych osiągnięć.

Następny tytuł przypadł na turniej WTA 1000 w Cincinnati. Drugie trofeum w sezonie 2025 i kolejne zdobyte w wymagających warunkach dla naszej reprezentantki. Po wygranym decydującym starciu z Jasmine Paolini, aktualna wiceliderka rankingu dziękowała swojemu zespołowi za to, że pomogli jej w adaptacji do szybkich kortów, przez co stała się lepszą tenisistką. 24-latka przekonała się, że także na takich nawierzchniach potrafi ogrywać swoje największe rywalki.

Wim Fissette podsumował turniej WTA Cincinnati. Krótki wpis

Spory udział ma w tym obecny trener Świątek - Wim Fissette. Belgijski szkoleniowiec nie kryje swoje zadowolenia z kolejnych sukcesów osiąganych z Igą. Dzisiaj, tuż po godz. 19:00, opublikował na swoim profilu na Instagramie kilka zdjęć ze zmagań w stanie Ohio oraz zamieścił krótki wpis. "Turniej Cincinnati Open, byłeś wyjątkowy! Dumny z wykonanej pracy, dumny z zespołu. Budujmy dalej" - przekazał 45-latek. Po dwóch minutach pod publikacją Fissette'a pojawił się komentarz Darii Abramowicz. "Jazda" - napisała pani psycholog.

Rozwiń

Być może już za kilka godzin zespół Świątek otrzyma kolejny powód do radości. Iga i grający z nią Casper Ruud staną do walki o trofeum US Open w mikście. W nocy, nie przed godz. 1:00 czasu polskiego, powalczą o finał z rozstawioną z "1" parą Jessica Pegula/Jack Draper. Jeśli Polka oraz Norweg awansują do decydującego starcia, wówczas zagrają o tytuł tuż po drugim półfinale, w którym zmierzą się Danielle Collins/Christian Harrison i Sara Errani/Andrea Vavassori. Relacje ze spotkań naszej reprezentantki będą dostępne TUTAJ.

Nuno Borges - Kamil Majchrzak. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek wygrała turniej w Cincinnati PAP/EPA/Mark Lyons PAP

Wim Fissette BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG / Belga via AFP AFP

Wim Fissette i Daria Abramowicz BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG / Belga via AFP AFP