Będą objawieniem sezonu? Pokazali znakomite tempo

Jak ustalili dziennikarze będący na miejscu, bolid cierpiał ponadto na utratę docisku przedniej osi, co bardzo zaniepokoiło szefa teamu - Toto Wolffa. Jeszcze wczorajszego wieczoru świat obiegły zdjęcia o pilnej naradzie w zespole. Przyniosła chyba ona oczekiwane skutki, ponieważ już dziś samochód wielokrotnych mistrzów świata spisywał się o niebo lepiej. Ba, pod koniec dnia Lewisowi Hamiltonowi udało się nawet wykręcić niezły czas, który wysforował go na prowadzenie . Brytyjczyk znajdował się jednak na czele tylko przez dobre kilkanaście minut, gdyż szybko przebił go Sergio Perez.

Aston Martin może zaskoczyć. Znakomite tempo Alonso

Nie ma co ukrywać, Red Bull w tym momencie wygląda najlepiej z całej stawki i to właśnie Meksykanin oraz Max Verstappen powinni powalczyć między sobą o największy puchar na inaugurację sezonu w Bahrajnie. Patrząc na rezultaty z testów, ciekawie robi się za ich plecami, bowiem imponującym tempem wyścigowym dysponuje Aston Martin. Dzisiejsze popisy Fernando Alonso na dłuższym dystansie co niektórzy eksperci porównywali nawet do Ferrari, a to dla stajni z Wysp nie lada sukces, gdyż w zeszłym roku na próżno było szukać jej w górnych rejonach rankingu konstruktorów.