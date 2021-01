Krystian Bielik podczas sobotniego meczu Derby Country z Bristol City opuścił murawę na noszach. Jak informuje lekarz reprezentacji Polski, Jacek Jaroszewski, cytowany przez serwis "Meczyki.pl", u zawodnika prawdopodobnie odnowiła się kontuzja kolana.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Piotr Rutkowski: Sprzedanie 16-latka to kryminał. Wideo INTERIA.TV

Bielik nieco ponad rok temu zerwał więzadła krzyżowe w prawym kolanie. Do gry wrócił w listopadzie i szybko stał się kluczowym graczem Derby. Niestety, wiele wskazuje na to, że ponownie czeka go długa przerwa.

Reklama

W 36. minucie meczu z Bristol City zawodnik doznał urazu i musiał opuścić boisko na noszach. Co niepokojące, trzymał się właśnie za prawe kolano.



Lekarz reprezentacji Polski, Jacek Jaroszewski rozmawiał już z 23-latkiem. - Jutro badania. Prognozy są średnie, ale Krystian ma jeszcze nadzieję - mówił, cytowany przez "Meczyki.pl".



Bielik ma na koncie trzy występy w seniorskiej reprezentacji kraju. Regularnie występował w ekipach młodzieżowych.



TC





Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!