Mecz z Węgrami bez Lewandowskiego, Glika i Krychowiaka. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Sztab reprezentacji Polski decyzję tłumaczy wielkimi obciążeniami "Lewego" w 2021 roku i koniecznością odpoczynku. Selekcjoner Paulo Sousa w porozumieniu z piłkarzem podjął decyzję, by dać mu odrobinę wytchnienia. - Cel został zrealizowany, reprezentacja Polski zagra w barażach o mistrzostwa świata 2022 - powiedział Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN i Team Manager reprezentacji.



Przeciwko naszym Bratankom nie wystąpi również Kamil Glik. W jego przypadku powód jest inny - zagrożenie pauzą za żółte kartki. Ewentualne napomnienie skutkowałoby tym, że defensor nie zagra w meczu pierwszej fazy baraży. Jak wielkie byłoby to osłabienie drużyny narodowej - nie trzeba tłumaczyć.



Trzecim "wielkim nieobecnym" będzie Grzegorz Krychowiak, który otrzymał kartonik w meczu z Andorą i zaliczy przymusową pauzę.



"Biało-Czerwoni" są już pewni co najmniej drugiego miejsca w grupie eliminacyjnej mistrzostw świata. Szanse na wyprzedzenie liderującej Anglii są jednak czysto matematyczne. Z Węgrami zagrają w poniedziałek, 15 listopada.