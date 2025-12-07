Partner merytoryczny: Eleven Sports

Złamany kark. "Nie rusza się". Tragiczny nokaut i fatalne wieści dla polskiego mistrza

Artur Gac

Artur Gac

Takie finały walk najbardziej wstrząsają, gdy jeden z pięściarzy triumfuje, a drugiego spotyka tragedia. Mistrz świata Jai Opetaia w obronie pasa federacji IBF zmierzył się z obowiązkowym pretendentem, Huseyinem Cinkarą. I wbrew przypuszczeniom wcale nie był to spacerek, bo twardy Niemiec w drugiej rundzie wstrząsnąć Australijczykiem. Finalnie przegrał w koszmarny sposób, bardzo ciężko znokautowany. Niestety złe informacje płyną także dla Michała Cieślaka, naszego czempiona WBC w wersji interim.

Dwóch bokserów w ringu, jeden z nich zadaje potężny cios drugiemu, który upada na deski. W powiększonym fragmencie pokazano leżącego zawodnika, otoczonego przez sędziów i publiczność.
Jai Opetaia (z lewej) w momencie nokautu, Huseyin Cinkara w taki sposób runął na deskiArturPAP/EPA

Gdyby wszystko zależało od Jaia Opetai (29-0, 23 KO), nie oglądalibyśmy wyjątkowo brutalnego nokautu w ósmej rundzie, gdy przytomność stracił Huseyin Cinkara (23-1, 19 KO). Po prostu Australijczyk ze swojej woli nie wyszedłby pojedynkować się z reprezentantem Niemiec, urodzonym w Turcji, bo ta walka nie była mu do niczego potrzebna.

Opetaia ciężko demoluje Cinkarę. Okrutne sceny w ringu

30-letni Opetaia był jednak w sytuacji bez wyjścia, bo dzierżąc mistrzowskie pasy w boksie zawodowym, ma się także określone obowiązki. Doskonale widać to było ostatnio na przykładzie Ołeksandra Usyka, który stracił tytuł niekwestionowanego mistrza. Odmówił walki z obowiązkowym challengerem Fabio Wardleyem, co skutkowało odebraniem mu trofeum WBO, a to przeszło na konto właśnie Anglika.

Australijczyk także musiał, chcąc pozostać mistrzem, "zaliczyć" obowiązkową obronę pasa IBF kategorii cruiser. Gdyby nie tragedia, o której zaraz, a rzutuje na obraz całego zestawienia, powiedzielibyśmy, że 40-letni Cinkara nadspodziewanie wysoko zawiesił poprzeczkę. Ten dotąd niepokonany pięściarz, mimo słusznych lat na karku, bazował na tym, że był dotąd pięściarzem nierozbitym. To dlatego przetrzymał wiele "bomb" z rąk Opetai, a w drugiej rundzie sam sprawił, że mistrz znalazł się w chwilowych tarapatach.

Zobacz również:

Michał Soczyński w rozmowie z Interią wyjawia, że jego trener z Argentyny Gabriel Sarmiento znalazł się w położeniu bohatera tragicznego fot. screen/@TVP Sport / Instagram/@sooczus
Boks

Polski bokser potwornie znokautowany. Ocalił życie i ujawnia wielką tajemnicę

Artur Gac
Artur Gac

    Im jednak dłużej trwał pojedynek w Broadbeach (stan Queensland w Australii), obserwowaliśmy metodyczne rozbijanie pretendenta. Koszmarny koniec nastąpił w 8. rundzie. Niepokonany czempion z Antypodów wystrzelił przepotężnym lewym sierpowym, który spadł idealnie na szczękę Cinkary. Cios był dewastujący i nie tylko metaforycznie złamał Niemca, który bezwładnie runął na matę ringu, tracąc przytomność. Okazało się, o czym donosi m.in. Daily Mail, że doszło do bardzo poważnych obrażeń.

    "Niemiecki zawodnik doznał złamania karku i stłuczenia mózgu" - pisze dziennik w wydaniu internetowym, a potwierdza to branżowy portal boxingscene.com. - Cinkara nie rusza się, śpi. Druzgocący cios jak biczem zadany przez Opetaię - relacjonował australijski portal heraldsun.com.au. 

    O jakie dokładnie chodzi złamanie, zdiagnozowane po tym, jak prosto z ringu pięściarz trafił do szpitala? Złamaniu uległ kręg T1, czyli ten zlokalizowany najwyżej głowy w odcinku piersiowym kręgosłupa. Okropne skutki pogłębił pech, bo Cinkara bezwładnie spadając na matę ringu, uderzył głową o twardy, naprężony przedostatni poziom lin, którymi okalany jest ring.

    Opetaia z kontuzją? Fatalne wieści dla Michała Cieślaka

    Nieszczęścia chodzą jednak parami i okazuje się, że również Australijczyk najpewniej nie skończy tego pojedynku w pełni zdrowia. Rzeczony, branżowy portal donosi, że u mistrza świata jest podejrzenie złamania oczodołu. A to z kolei fatalna wiadomość dla... Michała Cieślaka, polskiego mistrza świata, tyle że w wersji tymczasowej, którego niekomfortowe położenie jeszcze bardziej by się pogłębiło.

    Dopiero co Interia relacjonowała przebieg konwencji WBC w Tajlandii, gdzie zapadały kluczowe ustalenia, także te dotyczące Cieślaka. Małe zwycięstwo udało się odnieść, czyli Polak został awansowany do miana obowiązkowego pretendenta do pasa WBC, ale co z tego?

    Zobacz również:

    Iwo Baraniewski zaliczył zwycięski debiut w UFC
    MMA

    Świat oszalał na punkcie Polaka. Wielki debiut w UFC, błyskawiczny nokaut

    Wojciech Kulak
    Wojciech Kulak

      Kategoria junior ciężka została "zabetonowana", a jednym z priorytetów na przyszły rok jest unifikacja wszystkich pasów cruiser. Jeśli doniesienia dotyczące Opetai się potwierdzą, nici z planów, które zakładały, że na ring może wróci nawet ostatniego dnia stycznia 2026 roku. Wszystko jeszcze bardziej może się opóźnić, a Cieślak na dłużej pozostanie w zamrażarce. Dla 36-letniego pięściarza z Radomia to bardzo niepokojące doniesienia.

      Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor. Skrót walki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Dwóch bokserów walczy na ringu podczas oficjalnej gali. Zawodnik z lewej zadaje silny cios przeciwnikowi, który cofa się na linach. W tle widać widownię i sędziów obserwujących pojedynek.
      Jai Opetaia (z lewej) i Huseyin CinkaraZain MohammedPAP/EPA
      Zawodnik w zielonych spodenkach stoi w ringu, podczas gdy jego przeciwnik w czarnych spodenkach siedzi na podłodze oparty o liny po otrzymanym ciosie, wokół widzowie oraz sędzia.
      Jai Opetaia (z lewej) i Huseyin CinkaraZain MohammedPAP/EPA
      Sędzia przerywa walkę bokserską, stojąc nad leżącym na macie zawodnikiem, wokół ringu widoczna jest publiczność oraz ekipa sędziowska i organizacyjna.
      Huseyin Cinkara na deskachZain MohammedPAP/EPA
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja