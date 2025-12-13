A jednak, Lewandowski już wie. Wiadomość przebyła 200 km. Cios rzutem na taśmę

Mallorca objęła prowadzenie już w 5. minucie sobotniego meczu, gdy do siatki trafił Manu Morlanes. Na nieszczęście gospodarzy w 21. minucie tego samego... tyle że we własnym polu karnym dokonał Pablo Maffeo, dzięki czemu Elche mogło cieszyć się z remisu.

Wynik 1:1 widniał na tablicy aż do 81. minuty, gdy impas przełamał Omar Mascarell. A triumf Mallorki przypieczętował jeszcze tuż przed upływem regulaminowego czasu gry Vedat Muriqi.

I to właśnie bramka Kosowianina jest niezwykle istotna z punktu widzenia Roberta Lewandowskiego. Było to bowiem już 9. trafienie 31-latka w tym sezonie La Liga, dzięki czemu ten wyprzedził Polaka w klasyfikacji strzelców, zajmując w niej trzecią lokatę.

Przed nim są już tylko klubowy kolega naszego reprezentanta Ferran Torres oraz błyszczący w barwach Realu Madryt Kylian Mbappe - absolutny lider w walce o Trofeo Pichichi.

Robert Lewandowski ma ograniczone pole ku temu, by odpowiedzieć na gola Vedata Muriqiego. Decyzją trenera Hansiego Flicka 37-latek nie wybiegł w pierwszym składzie FC Barcelona na mecz z Osasuną. Zapewne dostanie jednak swoją szansę w roli jokera w drugiej połowie spotkania rozgrywanego na Camp Nou.

Klasyfikacja strzelców La Liga (przed meczem FC Barcelona - Osasuna):

Kylian Mbappe (Real Madryt) - 16 bramek Ferran Torres (FC Barcelona) - 11 bramek Vedat Muriqi (Mallorca) - 9 bramek Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 9 bramek Julian Alvarez (Atletico Madryt) - 7 bramek

FC Barcelona - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Robert Lewandowski Piero Cruciatti / AFP AFP

Vedat Muriqi z Mallorki AFP