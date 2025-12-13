Reprezentanci Polski bardzo dobrze spisują się w trakcie Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, który rozgrywany jest w Hamar. W piątek srebro wywalczyła Kaja Ziomek-Nogal na 500 metrów, a brąz Damian Żurek. W sobotę Polak na 1000 metrów zajął drugie miejsce, tuż za Amerykaninem Jordanem Stolzem.

Damian Żurek w bardzo dobrej formie. Dwa medale w Hamar

- Cieszę się bardzo i jestem bardziej zadowolony, niż w piątek z "pięćsetki", bo popełniłem mniej błędów. Mamy jeszcze niedzielę i mam nadzieję, że też przyniesie nam dobre rezultaty. Fajnie, że Piotrek Michalski też miał super przejazd i też jest w czołówce. Cały czas pokazujemy, że jesteśmy czołówką światową - powiedział Żurek, cytowany w komunikacie Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Semirunnij walczył o olimpijską przepustkę. Kuriozalna sytuacja

Oczy wielu polskich kibiców były jednak zwrócone na to, co wydarzy się w zawodach na 5000 metrów z udziałem Władimira Semirunnija. Rosjanin, który od kilku miesięcy ma polski paszport jest jedną z naszych największych nadziei na olimpijski medal w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Tyle, że zasady kwalifikacji są bardzo skomplikowane. Semirunnij przez długi czas walczył w dywizji B, więc zdobywał stosunkowo mniej punktów od rywali. W Hamar mógł jednak sobie wywalczyć miejsce w czołowej piętnastce rankingu punktowego albo pojechać na tyle szybko, aby znaleźć się w TOP5 rankingu czasowego.

Głównym rywalem Polaka był Sigurd Henriksen (piętnasty zawodnik ranking). Po jego przejeździe okazało się, że Semirunnij musi być w czołowej trójce, aby wywalczyć sobie kwalifikacje olimpijską na tym dystansie. Ostatecznie zajął czwarte miejsce.

- Myślałem, że uda się uzyskać lepszy czas, ale może tak się stało, bo jechałem w pierwszej parze. Nie lubię tego, bo sędziowie nie dają czasu, żeby lód wrócił do siebie po czyszczeniu rolbą. Jest taki bardziej miękki i mokry. Może trzeba było specjalnie zrobić falstart, żeby było więcej czasu? Ale bez narzekania, to była jedna z pierwszych moich "piątek" w tym sezonie, które przyjechałem tak równo od początku do końca. I ogólnie czas, jak na Hamar, był całkiem dobry - ocenił 23-latek urodzony w Rosji.

To jednak nie koniec kuriozalnej sytuacji. Polak jechał w parze z Riccardo Lorello. Wygrał, ale gdyby uległ Włochowi albo został zdyskwalifikowany to... miałby kwalifikację olimpijską.

Oczywiście Semirunnij poleci do Włoch walczyć o olimpijski medal. Będzie mógł wystartować na 1500 i 10 000 metrów. Na 5000 metrów będzie pierwszym rezerwowym.

