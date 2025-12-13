Tomasiak w czołówce, a tu kolejny spadek Polaka. To wygląda coraz gorzej
Kacper Tomasiak w sobotni wieczór po raz kolejny dorzucił kilkanaście cennych punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dzięki dobremu występowi w Klingenthal, osiemnastolatek wciąż znajduje się w szerokiej czołówce i goni dzielnie goni dziesiątkę najlepszych obecnie skoczków. Zdecydowanie gorzej wiedzie się natomiast Pawłowi Wąskowi. Dziś na niemieckiej ziemi bohater poprzedniej zimy nie zdobył choćby jednego "oczka" przez co spadł w zestawieniu. Które miejsca zajmują pozostali Polacy? Tabela.
Bez większego szału dla podopiecznych Macieja Maciusiaka zakończył się dzisiejszy konkurs w Klingenthal. Początkowo pachniało sporą sensacją, bo po pierwszej serii na znakomitym piątym miejscu znajdował się Kacper Tomasiak. Niestety w drugim skoku bielszczaninowi poszło zdecydowanie gorzej. Nie dość, że nie wdrapał się na podium, to na dodatek wypadł z czołowej dziesiątki. Lider "Biało-Czerwonych" zmagania ukończył na osiemnastej lokacie.
Dwie pozycje niżej znalazł się Kamil Stoch. Punktowali także Maciej Kot oraz Piotr Żyła. Do drugiej serii nie dostali się Dawid Kubacki oraz Paweł Wąsek. Niska lokata martwić musi zwłaszcza ostatniego z naszych rodaków. Po formie z poprzedniej zimy nie ma już choćby śladu. Po sobotnim konkursie w Klingenthal cieszynianin nie znajduje się nawet w czołowej czterdziestce. Podczas ośmiu zawodów zgromadził on tylko 13 "oczek".
Skoki narciarskie. Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursie w Klingenthal [TABELA]
Lepsi od Pawła Wąska są wszyscy pozostali "Biało-Czerwoni", którzy choćby raz znajdowali się w drugiej serii konkursowej obecnie trwającej kampanii Pucharu Świata. 36. miejsce zajmuje Maciej Kot, 33. Dawid Kubacki, 23. Piotr Żyła, a 21. Kamil Stoch. Wszystkich nadal przyćmiewa Kacper Tomasiak. Bielszczanin ma dokładnie 137 punktów i do dziesiątego Stephana Embachera traci 96 "oczek".
W górnych rejonach równych sobie nie ma Domen Prevc. Triumfator sobotnich zmagań w Klingenthal pewnie prowadzi z dorobkiem 570 punktów. Podium uzupełniają Anze Lanisek oraz Ryoyu Kobayashi.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po 8 z 30 konkursów:
1. Domen Prevc (Słowenia) - 570 punktów
2. Anze Lanisek (Słowenia) - 453
3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 451
4. Philipp Raimund (Niemcy) - 347
5. Daniel Tschofenig (Austria) - 328
…
14. Kacper Tomasiak (Polska) - 137
21. Kamil Stoch (Polska) - 88
23. Piotr Żyła (Polska) - 71
33. Dawid Kubacki (Polska) - 28
36. Maciej Kot (Polska) - 24
41. Paweł Wąsek (Polska) - 13