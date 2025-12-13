To nie pomyłka. Nagłe doniesienia ws. Arkadiusza Milika. Czekał na to blisko 5 miesięcy
Lata temu uważany był za jednego z najlepszych młodych piłkarzy z kraju nad Wisłą. Niestety ciężkie kontuzje na zawsze odmieniły losy Arkadiusza Milika. Po raz ostatni wystąpił on w oficjalnym meczu... w czerwcu 2024 roku. Od tego czasu jego powrót do zdrowia sukcesywnie się przedłużał. 13 grudnia w sieci pojawiły się jednak długo wyczekiwane pozytywne wieści ws. stanu zdrowia napastnika Juventusu.
Zapewne wielu kibiców piłkarskiej reprezentacji Polski doskonale pamięta szum medialny, panujący swego czasu wokółArkadiusza Milika. Swego czasu mówiło się, że wraz z Robertem Lewandowskim stworzy on reprezentacyjny duet napastników, który będzie siał postrach w szeregach rywali. Niestety ta wizja w znacznym stopniu pozostała jedynie w sferze marzeń.
Arkadiusz Milik należy do grona uzdolnionych graczy, których rozwój non stop hamowany jest jednak przez różnego rodzaju urazy. Te niestety nawiedzają go niemal od rozpoczęcia zawodowej kariery. Od 2013 roku 31-latek utracił przez namnażające się kontuzje... ponad 1300 dni gry.
Ostatni raz na boisku zameldował się on w czerwcu 2024 roku, kiedy to po niespełna 5 minutach starcia przeciwko Ukrainie musiał opuścić plac gry. Od tego czasu napastnik reprezentacji Polski nie wystąpił w żadnym oficjalnym meczu. Co jakiś czas pojawiały się jednak spore nadzieję na rychły powrót napastnika Juventusu. Niestety ów wydarzenia nie doczekaliśmy się aż do dziś.
Ważne wieści ws. Arkadiusza Milika. Czy tym razem Polak dopnie swego?
W sobotę na stronie "La Gazzetta dello Sport" pojawiły się doniesienia, które znów tchnęły w serca fanów Milika zalążek nadziei. Wedle informacji przekazanych przez tamtejszych redaktorów, Polak miał powrócić do treningów z pierwszym zespołem Juventusu.
"Arkadiusz Milik wrócił kilka dni temu do treningów w Continassie z grupą, mając nadzieję, że jak najszybciej będzie dostępny dla Spallettiego" - piszą włoscy dziennikarze.
Podczas swojej "przygody" z Juventusem Arkadiusz Milik nabawił się kilku długotrwałych urazów. Początek najnowszego z nich datowany jest przez portal "Transfermarkt" na 25 lipca 2025 roku. Oznacza to, że na powrót do sprawności i możliwości treningów z kolegami z drużyny polski napastnik czekał blisko 5 miesięcy.
Czy powrót do treningów oznacza, że możemy się spodziewać długo wyczekiwanego występu Milika? Niestety, biorąc pod uwagę dotychczasową historię zawodnika, ciężko jest póki co popadać w huraoptymizm. Z pewnością powrót jest to jednak dobry sygnał, który być może przerodzi się w ponowną możliwość obserwowania poczynań 31-letniego napastnika z kraju nad Wisłą.