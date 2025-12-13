Partner merytoryczny: Eleven Sports

To nie pomyłka. Nagłe doniesienia ws. Arkadiusza Milika. Czekał na to blisko 5 miesięcy

Igor Szarek

Igor Szarek

Lata temu uważany był za jednego z najlepszych młodych piłkarzy z kraju nad Wisłą. Niestety ciężkie kontuzje na zawsze odmieniły losy Arkadiusza Milika. Po raz ostatni wystąpił on w oficjalnym meczu... w czerwcu 2024 roku. Od tego czasu jego powrót do zdrowia sukcesywnie się przedłużał. 13 grudnia w sieci pojawiły się jednak długo wyczekiwane pozytywne wieści ws. stanu zdrowia napastnika Juventusu.

Arkadiusz Milik
Arkadiusz MilikDANILO DI GIOVANNI / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Zapewne wielu kibiców piłkarskiej reprezentacji Polski doskonale pamięta szum medialny, panujący swego czasu wokółArkadiusza Milika. Swego czasu mówiło się, że wraz z Robertem Lewandowskim stworzy on reprezentacyjny duet napastników, który będzie siał postrach w szeregach rywali. Niestety ta wizja w znacznym stopniu pozostała jedynie w sferze marzeń.

Arkadiusz Milik należy do grona uzdolnionych graczy, których rozwój non stop hamowany jest jednak przez różnego rodzaju urazy. Te niestety nawiedzają go niemal od rozpoczęcia zawodowej kariery. Od 2013 roku 31-latek utracił przez namnażające się kontuzje... ponad 1300 dni gry.

Ważne wieści ws. Arkadiusza Milika. Czy tym razem Polak dopnie swego?

W sobotę na stronie "La Gazzetta dello Sport" pojawiły się doniesienia, które znów tchnęły w serca fanów Milika zalążek nadziei. Wedle informacji przekazanych przez tamtejszych redaktorów, Polak miał powrócić do treningów z pierwszym zespołem Juventusu.

"Arkadiusz Milik wrócił kilka dni temu do treningów w Continassie z grupą, mając nadzieję, że jak najszybciej będzie dostępny dla Spallettiego" - piszą włoscy dziennikarze.

Podczas swojej "przygody" z Juventusem Arkadiusz Milik nabawił się kilku długotrwałych urazów. Początek najnowszego z nich datowany jest przez portal "Transfermarkt" na 25 lipca 2025 roku. Oznacza to, że na powrót do sprawności i możliwości treningów z kolegami z drużyny polski napastnik czekał blisko 5 miesięcy.

Czy powrót do treningów oznacza, że możemy się spodziewać długo wyczekiwanego występu Milika? Niestety, biorąc pod uwagę dotychczasową historię zawodnika, ciężko jest póki co popadać w huraoptymizm. Z pewnością powrót jest to jednak dobry sygnał, który być może przerodzi się w ponowną możliwość obserwowania poczynań 31-letniego napastnika z kraju nad Wisłą.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Vedat Muriqi sąsiadują w klasyfikacji strzelców La Liga
Robert Lewandowski

A jednak, Lewandowski już wie. Wiadomość przebyła 200 km. Cios rzutem na taśmę

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Arkadiusz Milik
Arkadiusz MilikGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Arkadiusz Milik nie pojechał na Euro 2024 ze względu na uraz. Teraz... może zostać bohaterem "awaryjnego" transferu i zastąpić kontuzjowaną gwiazdę Atalanty Bergamo
Arkadiusz MilikFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Dramat Arkadiusz Milika rozpoczął się od kontuzji w towarzyskim meczu z Ukrainą
Dramat Arkadiusz MilikaAFP
DJB: Jaka przyszłość czeka Arkadiusza Milika? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja