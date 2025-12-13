To nie pomyłka. Nagłe doniesienia ws. Arkadiusza Milika. Czekał na to blisko 5 miesięcy

Zapewne wielu kibiców piłkarskiej reprezentacji Polski doskonale pamięta szum medialny, panujący swego czasu wokółArkadiusza Milika. Swego czasu mówiło się, że wraz z Robertem Lewandowskim stworzy on reprezentacyjny duet napastników, który będzie siał postrach w szeregach rywali. Niestety ta wizja w znacznym stopniu pozostała jedynie w sferze marzeń.

Arkadiusz Milik należy do grona uzdolnionych graczy, których rozwój non stop hamowany jest jednak przez różnego rodzaju urazy. Te niestety nawiedzają go niemal od rozpoczęcia zawodowej kariery. Od 2013 roku 31-latek utracił przez namnażające się kontuzje... ponad 1300 dni gry.

Ważne wieści ws. Arkadiusza Milika. Czy tym razem Polak dopnie swego?

W sobotę na stronie "La Gazzetta dello Sport" pojawiły się doniesienia, które znów tchnęły w serca fanów Milika zalążek nadziei. Wedle informacji przekazanych przez tamtejszych redaktorów, Polak miał powrócić do treningów z pierwszym zespołem Juventusu.

"Arkadiusz Milik wrócił kilka dni temu do treningów w Continassie z grupą, mając nadzieję, że jak najszybciej będzie dostępny dla Spallettiego" - piszą włoscy dziennikarze.

Podczas swojej "przygody" z Juventusem Arkadiusz Milik nabawił się kilku długotrwałych urazów. Początek najnowszego z nich datowany jest przez portal "Transfermarkt" na 25 lipca 2025 roku. Oznacza to, że na powrót do sprawności i możliwości treningów z kolegami z drużyny polski napastnik czekał blisko 5 miesięcy.

Czy powrót do treningów oznacza, że możemy się spodziewać długo wyczekiwanego występu Milika? Niestety, biorąc pod uwagę dotychczasową historię zawodnika, ciężko jest póki co popadać w huraoptymizm. Z pewnością powrót jest to jednak dobry sygnał, który być może przerodzi się w ponowną możliwość obserwowania poczynań 31-letniego napastnika z kraju nad Wisłą.

