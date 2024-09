Weteran zapoluje na kolejną "ofiarę". Polska ikona przed życiową szansą

Można śmiało rzec, iż Dudek przeżywa "drugą młodość" sportową. 40 lat na karku, a szansa na zdobycie prestiżowego trofeum dopiero przed nim. Do tego momentu zaprowadziła go bardzo długa i kręta droga. Toczył boje w takich organizacjach jak m.in. Glory czy DSF Kickboxing. Toczył zacięte boje za oceanem i może pochwalić się także cennymi medalami z imprez międzynarodowych.

Od momentu dołączenia do organizacji Tomasza Babilońskiego Dudek walczy jak natchniony. Najpierw efektownie pokonał Dominika Zadorę, później na gali FEN wypunktował Denisa Dąbkowskiego, a następnie w znakomity sposób wygrywał batalie bokserskie i kickboxerskie. Na ostatnim evencie Babilon MMA 45 w Nowym Targu doszło do rewanżu z Zadorą, ale i tym razem sądeczanin był bezkonkurencyjny. Taka passa musiała go doprowadzić do upragnionego starcia o pas w kategorii do 77 kilogramów.