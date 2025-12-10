Zieliński wolałby o tym zapomnieć. Wstydliwa przeszłość Polaka, po latach prawda wyszła na jaw

Co jakiś czas w seniorskiej reprezentacji Polski dochodzi do swego rodzaju "objawienia". Niektórzy gracze pozostają jedynie "ciekawostką" na jeden sezon, podczas gdy inni stają się solidnym fundamentem kadry narodowej na długie lata.

Do tego drugiego grona zdecydowanie zalicza się Piotr Zieliński. W seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował on w 2013 roku i od tego czasu zdążył rozegrać astronomiczną liczbę 105 spotkań z orzełkiem na piersi.

Wpisy Zielińskiego sprzed lat ujrzały światło dzienne. Fani odkryli zaskakującą prawdę

Zieliński zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski, mając 19 lat. Od tego czasu wokół jego nazwiska z dnia na dzień pojawiało się coraz większe zainteresowanie, zarówno ze strony mediów, jak i fanów z kraju nad Wisłą. Ci bardziej dociekliwi momentalnie zaczęli przeglądać media społecznościowe w poszukiwaniu profilów młodego reprezentanta Polski. To, co wówczas znaleźli, kompletnie wykroczyło poza ich oczekiwania.

Rozwiń

Okazało się, że w młodzieńczych latach Piotr Zieliński dość wylewnie dzielił się szczegółami ze swojego życia prywatnego. Tak oto mogliśmy się dowiedzieć, że pomocnik reprezentacji Polski napotkał pewne trudności podczas swojej przygody z systemem edukacji. Swego czasu przyznał się on do problemów z nadmierną liczbą niedostatecznych ocen tuż przed rozliczaniem uczniów z ich całorocznej pracy. Swoistą piętą achillesową "Ziela" był wówczas język polski, o czym poinformował on swoich znajomych 10 czerwca 2011 roku. Na szczęście historia ta zakończyła się "happy endem" - raptem 3 dni później 17-letni Zieliński przekazał radosną informację o pomyślnym zaliczeniu tego przedmiotu.

Na profilu Zielińskiego pojawiło się wówczas wiele innych wpisów, choć niektóre z nich nie do końca nadają się do cytowania. Piłkarz dosadnie wyrażał w nich bowiem swoje kibicowskie upodobania, często używając bardzo niewybrednego języka. W miarę upływu czasu zdecydował się on jednak usunąć swoje młodzieńcze niezbyt przemyślane wpisy, lecz wiele z nich do dziś krąży po sieci, wywołując uśmiech na twarzach kibiców z kraju nad Wisłą.

Piotr Zieliński Giuseppe Maffia AFP

Piotr Zieliński w barwach reprezentacji Polski (2013 rok) ADAM NURKIEWICZ Getty Images

Piotr Zieliński Beata Zawadzka/East News East News

Najlepsi dryblerzy europejskich eliminacji do MŚ 2026! WIDEO Polsat Sport Polsat Sport