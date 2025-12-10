Zieliński wolałby o tym zapomnieć. Wstydliwa przeszłość Polaka, po latach prawda wyszła na jaw
Piotr Zieliński to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy reprezentacji Polski. Z orzełkiem na piersi biegał on na niejednej międzynarodowej imprezie, a jego wkład w grę "biało-czerwonych" od zawsze był nieoceniony. Piłkarz nie przewidział jednak, że nagły wzrost popularności może spowodować dość komiczne wpadki. Właśnie taka sytuacja miała miejsce, kiedy to fani postanowili "pogrzebać" nieco w jego przeszłości.
Co jakiś czas w seniorskiej reprezentacji Polski dochodzi do swego rodzaju "objawienia". Niektórzy gracze pozostają jedynie "ciekawostką" na jeden sezon, podczas gdy inni stają się solidnym fundamentem kadry narodowej na długie lata.
Do tego drugiego grona zdecydowanie zalicza się Piotr Zieliński. W seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował on w 2013 roku i od tego czasu zdążył rozegrać astronomiczną liczbę 105 spotkań z orzełkiem na piersi.
Wyczyny obecnego pomocnika Interu Mediolan mogliśmy podziwiać na takich imprezach jak: mistrzostwa Europy z lat 2016, 2020 oraz 2024, a także mistrzostwa świata 2018 i 2022. Wraz z kadrą Jana Urbana walczył on również o awans na przyszłoroczny mundial. Niedawny gol 31-latka przeciwko Malcie był zresztą kluczowy w walce o jak najlepszą pozycję w zbliżających się marcowych barażach.
Wpisy Zielińskiego sprzed lat ujrzały światło dzienne. Fani odkryli zaskakującą prawdę
Zieliński zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski, mając 19 lat. Od tego czasu wokół jego nazwiska z dnia na dzień pojawiało się coraz większe zainteresowanie, zarówno ze strony mediów, jak i fanów z kraju nad Wisłą. Ci bardziej dociekliwi momentalnie zaczęli przeglądać media społecznościowe w poszukiwaniu profilów młodego reprezentanta Polski. To, co wówczas znaleźli, kompletnie wykroczyło poza ich oczekiwania.
Okazało się, że w młodzieńczych latach Piotr Zieliński dość wylewnie dzielił się szczegółami ze swojego życia prywatnego. Tak oto mogliśmy się dowiedzieć, że pomocnik reprezentacji Polski napotkał pewne trudności podczas swojej przygody z systemem edukacji. Swego czasu przyznał się on do problemów z nadmierną liczbą niedostatecznych ocen tuż przed rozliczaniem uczniów z ich całorocznej pracy. Swoistą piętą achillesową "Ziela" był wówczas język polski, o czym poinformował on swoich znajomych 10 czerwca 2011 roku. Na szczęście historia ta zakończyła się "happy endem" - raptem 3 dni później 17-letni Zieliński przekazał radosną informację o pomyślnym zaliczeniu tego przedmiotu.
Na profilu Zielińskiego pojawiło się wówczas wiele innych wpisów, choć niektóre z nich nie do końca nadają się do cytowania. Piłkarz dosadnie wyrażał w nich bowiem swoje kibicowskie upodobania, często używając bardzo niewybrednego języka. W miarę upływu czasu zdecydował się on jednak usunąć swoje młodzieńcze niezbyt przemyślane wpisy, lecz wiele z nich do dziś krąży po sieci, wywołując uśmiech na twarzach kibiców z kraju nad Wisłą.