Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zieliński wolałby o tym zapomnieć. Wstydliwa przeszłość Polaka, po latach prawda wyszła na jaw

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Piotr Zieliński to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy reprezentacji Polski. Z orzełkiem na piersi biegał on na niejednej międzynarodowej imprezie, a jego wkład w grę "biało-czerwonych" od zawsze był nieoceniony. Piłkarz nie przewidział jednak, że nagły wzrost popularności może spowodować dość komiczne wpadki. Właśnie taka sytuacja miała miejsce, kiedy to fani postanowili "pogrzebać" nieco w jego przeszłości.

Piłkarz w białej koszulce z numerem 10 i godłem Polski trzyma piłkę w dłoniach podczas meczu na stadionie, w tle niewyraźna publiczność i fragment murawy.
Piotr ZielińskiEurasia Sport ImagesGetty Images

Co jakiś czas w seniorskiej reprezentacji Polski dochodzi do swego rodzaju "objawienia". Niektórzy gracze pozostają jedynie "ciekawostką" na jeden sezon, podczas gdy inni stają się solidnym fundamentem kadry narodowej na długie lata.

Do tego drugiego grona zdecydowanie zalicza się Piotr Zieliński. W seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował on w 2013 roku i od tego czasu zdążył rozegrać astronomiczną liczbę 105 spotkań z orzełkiem na piersi.

Wyczyny obecnego pomocnika Interu Mediolan mogliśmy podziwiać na takich imprezach jak: mistrzostwa Europy z lat 2016, 2020 oraz 2024, a także mistrzostwa świata 2018 i 2022. Wraz z kadrą Jana Urbana walczył on również o awans na przyszłoroczny mundial. Niedawny gol 31-latka przeciwko Malcie był zresztą kluczowy w walce o jak najlepszą pozycję w zbliżających się marcowych barażach.

Wpisy Zielińskiego sprzed lat ujrzały światło dzienne. Fani odkryli zaskakującą prawdę

Zieliński zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski, mając 19 lat. Od tego czasu wokół jego nazwiska z dnia na dzień pojawiało się coraz większe zainteresowanie, zarówno ze strony mediów, jak i fanów z kraju nad Wisłą. Ci bardziej dociekliwi momentalnie zaczęli przeglądać media społecznościowe w poszukiwaniu profilów młodego reprezentanta Polski. To, co wówczas znaleźli, kompletnie wykroczyło poza ich oczekiwania.

Okazało się, że w młodzieńczych latach Piotr Zieliński dość wylewnie dzielił się szczegółami ze swojego życia prywatnego. Tak oto mogliśmy się dowiedzieć, że pomocnik reprezentacji Polski napotkał pewne trudności podczas swojej przygody z systemem edukacji. Swego czasu przyznał się on do problemów z nadmierną liczbą niedostatecznych ocen tuż przed rozliczaniem uczniów z ich całorocznej pracy. Swoistą piętą achillesową "Ziela" był wówczas język polski, o czym poinformował on swoich znajomych 10 czerwca 2011 roku. Na szczęście historia ta zakończyła się "happy endem" - raptem 3 dni później 17-letni Zieliński przekazał radosną informację o pomyślnym zaliczeniu tego przedmiotu.

Na profilu Zielińskiego pojawiło się wówczas wiele innych wpisów, choć niektóre z nich nie do końca nadają się do cytowania. Piłkarz dosadnie wyrażał w nich bowiem swoje kibicowskie upodobania, często używając bardzo niewybrednego języka. W miarę upływu czasu zdecydował się on jednak usunąć swoje młodzieńcze niezbyt przemyślane wpisy, lecz wiele z nich do dziś krąży po sieci, wywołując uśmiech na twarzach kibiców z kraju nad Wisłą.

Zobacz również:

Mikael Ishak, 22.07.2025 r.
Puchar Polski

Oto wyniki losowania Pucharu Polski, duży hit. Wicelider zagra z mistrzem Polski

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Piotr Zieliński
Piotr ZielińskiGiuseppe MaffiaAFP
Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden z zawodników ubrany w biały strój reprezentacji Polski wykonuje ruch do przodu, a drugi, w czerwono-żółtym stroju, próbuje go powstrzymać. W tle kibice na stadionie.
Piotr Zieliński w barwach reprezentacji Polski (2013 rok)ADAM NURKIEWICZGetty Images
Piotr Zieliński
Piotr ZielińskiBeata Zawadzka/East NewsEast News
Najlepsi dryblerzy europejskich eliminacji do MŚ 2026! WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja