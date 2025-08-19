Partner merytoryczny: Eleven Sports

Syn Kliczki: "Napisali, że powieszą mojego ojca". 20-letni Maksym ruszył do akcji

Artur Gac

Artur Gac

Witalij Kliczko zrobił ogromną karierę w boksie, zostając jedną z legend wagi ciężkiej w jej dziejach. W ringu "Doktor Stalowa Pięść" był nie do złamania, poniósł tylko dwie porażki (45-2, 41 KO), a po karierze sportowca realizuje się piastując posadę mera Kijowa. Jego syn, 20-letni Maksym nie został pięściarzem, ale mierzący 216 cm wzrostu młodzian odnalazł się w koszykówce, zakładając reprezentacyjny trykot. W rozmowie z "Blikiem" opowiedział o wojnie i strachu o życie ojca.

Syn Witalija Kliczki, 20-letni Maksym Kliczko nie poszedł w ślady ojca, ale został koszykarzem. Wspomina rzeczywistość związaną z wybuchem wojny w Ukrainie
Syn Witalija Kliczki, 20-letni Maksym Kliczko nie poszedł w ślady ojca, ale został koszykarzem. Wspomina rzeczywistość związaną z wybuchem wojny w Ukrainie

Gdy Witalij Kliczko kończył genialną karierę w boksie, okraszoną przede wszystkim wieloletnim panowaniem na tronie federacji WBC w wadze ciężkiej, jego syn Maksym miał dopiero 7,5 roku. Był wrzesień 2012 roku, gdy starszy z braci (Władimir także piastował mistrzowski tytuł w królewskiej kategorii) stoczył ostatni pojedynek, w którym pokonał przez techniczny nokaut w 4. rundzie reprezentującego Niemcy Mahmouda Charra. Ironia losu polega na tym, że tamta gala odbyła się w stolicy Rosji, w Moskwie, która stała się oprawcą narodu ukraińskiego, rozpoczynając w lutym 2022 roku pełnoskalową wojnę za naszą wschodnią granicą.

Syn Kliczki o okrucieństwie wojny. "Psychologicznie ciężko"

Maksym, jeden z trójki dzieci Witalija, jeszcze wtedy nie wiedział, jak ułoży się jego przyszłość. Doskonałe warunki fizyczne, a zwłaszcza wzrost (urósł do 216 cm), predestynowały go do takich sportów, jak koszykówka i właśnie w tym kierunku poprowadził swoje sportowe ambicje.

    Obecnie występuje w klubie BC Monaco, a także jest młodzieżowym reprezentantem Ukrainy. Przeprowadzający wywiad dziennikarz "Blika" podkreślił, że mówimy o jednym z najbardziej obiecujących koszykarzy w ich kraju. I jako przykład podał, że w został najbardziej wartościowym zawodnikiem reprezentacji Ukrainy do lat 20 w meczu 1/8 finału mistrzostw Europy z Serbami. Debiut na tym szczeblu w drużynie narodowej grający na pozycji centra młodzian zaliczył pod koniec lutego, w wygranym meczu z Portugalią (zdobył 7 punktów).

    Dłuższa rozmowa zawiera nie tylko wątki sportowe oraz te związane z mieszkaniem w USA i studiach na Oksfordzie, ale także odnosi się do trwającej wojny w Ukrainie, prowadzonej przez Federację Rosyjską. Maksym wspomniał, że moment wybuchu wojny nastąpił, gdy przyjechał do taty na Nowy Rok, a w tym czasie jeszcze studiował w Wielkiej Brytanii. - W styczniu czułem, że sytuacja jest napięta. Dzień wcześniej było mnóstwo informacji. Wszyscy mówili, że coś się tam wydarzy albo że nie. A kiedy wojna się zaczęła, to nawet w to początkowo nie wierzyłem - przyznał syn mera Kijowa.

    W momencie pierwszych wystrzałów, odebrał telefon.

    Tata dzwoni z Kijowa, kiedy jest ostrzał, a ja mu nie wierzę, że ta wojna się zaczęła. W pierwszych tygodniach, gdy Rosjanie atakowali Kijów, było mi psychologicznie ciężko. Pisali różne rzeczy. Mówili, że złapią wszystkich, którzy piastowali wysokie stanowiska w państwie. W tym Kliczkę. I że go powieszą. Najważniejsze dla mnie było to, że byłem wtedy z rodziną i przyjaciółmi. Miałem też wsparcie ze strony drużyny
    podkreślił Maksym.

    Opowiedział o tym, jak w gronie swoich ukraińskich kolegów w Anglii, liczącym około 10 osób, próbowali zebrać fundusze na Ukrainę. - Sprzedaliśmy trochę ciast. Nie mogliśmy po prostu siedzieć i patrzeć na te wydarzenia! Szkoła przyznała stypendia ukraińskim studentom, którzy wyjechali na wojnę. W Ameryce było zasadniczo tak samo. Tyle że Amerykanom trudniej było zrozumieć, co się dzieje. Byli znacznie dalej niż Brytyjczycy - mówi, kreśląc kontekst tego, jaka była różnica w postrzeganiu wydarzeń w naszej części Starego Kontynentu.

      Boks oczywiście nie jest obcy Maksymowi. W pierwszej kolejności wymienił naturalnie tatę i wujka Władimira, nazywając ich legendami, a następnie podkreślił klasę obecnego czempiona, Ołeksandra Usyka. Dodał także, że do tego grona zalicza Wasyla Łomaczenkę, ale... Tu problem polega na jego publicznym stanowisko w kwestii Ukrainy.

      - Wiem. Mam inne zdanie na temat jego poglądów… Mam do niego pytanie. Chociaż jest świetnym sportowcem - stwierdził koszykarz.

      Gdy pisał te słowa, Władimir Kliczko nie wiedział, że za chwilę będzie musiał bronić ojczyzny po inwazji Rosji na Ukrainę
      Witalij Kliczko na ulicach Kijowa
      Władimir Kliczko zabrał głos w trzecią rocznicę wojny w Ukrainie. Wyraźnie wysyła sygnał do Donalda Trumpa, prezydenta USA
