Nie byłoby nagrania Władimira Kliczki , gdyby nie słowa Joe Rogana, wypowiedziane w jego podcaście The Joe Rogan Experience, subskrybowanym na samej tylko platformie Youtube przez ponad 18,5 miliona użytkowników. To sprawia, że zasięg dla rozmów, prowadzonych przez 57-latka rodem z Newarku w New Jersey, jest ogromny.

Władimir Kliczko reaguje na słowa Joe Rogana ws. III wojny światowej

Ważą nie tylko słowa wypowiadane przez jego gości i rozmówców, postaci największego formatu, ale także te artykułowane przez samego Rogana. W swoim najnowszym podcaście Amerykanin uderzył w zdecydowane tony, gdy idzie o pełnoskalową wojnę w Ukrainie, trwającą od 24 lutego 2022 roku bezpośrednio za naszą wschodnią granicą. Reklama

Niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wywalczył to, o co zabiegał od dawna, a mianowicie pozytywną decyzję żegnającego się z urzędem prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena na wykorzystanie dostarczonych przez USA amerykańskich pocisków dalekiego zasięgu. Narzędzie wojny zaliczane do broni precyzyjnego rażenia już przy pierwszym użyciu rzekomo pozwoliło wysadzić rosyjskie obiekty zbrojeniowe.

Rogan wprost oskarżył Bidena oraz Zełenskiego o próbę rozpoczęcia III wojny światowej. A niezgoda dziennikarza przede wszystkich jest formułowana w tym kontekście, że tak strategicznych decyzji nie powinien podejmować przywódca, którego dni po wyborach i przegranej z Donaldem Trumpem są policzone.

Witalij Kliczko w RMF FM: Gdzie kończy się plan Putina? Może na granicy Niemiec...

- Jak możesz to robić, skoro odchodzisz? - powiedział Rogan w kierunku Joe Bidena. - Powinna nastąpić jakaś przerwa w podejmowaniu znaczących działań, które potencjalnie mogłyby rozpocząć III wojnę światową - zawyrokował mający gigantyczne zasięgi podcaster.

Na te słowa, które szybko zaczęły się rozprzestrzeniać, zareagował ten, którego słowa także ogromnie dużo ważą. A więc były gigant światowego boksu, a obecnie obrońca Ukrainy, Władimir Kliczko . Młodszy z herosów pozostaje od początku wojny u boku swego brata, a zarazem mera Kijowa Witalija Kliczki. Materiał, w formie wideo, został opublikowany na wszystkich kanałach Kliczki w mediach społecznościowych. Reklama

- Joe, słuchałem Twojego najnowszego podcastu. Wysyłam Ci ten filmik, żebyś wiedział, że się nie zgadzam - rozpoczął Władimir Kliczko, a następnie przeszedł do konkretów: - Mówisz o wysłaniu tej amerykańskiej broni na Ukrainę, która według Ciebie doprowadzi do III wojny światowej. No to powiem ci, że powtarzasz propagandę Putina. Rosja Putina ma kłopoty, więc chcą cię przestraszyć i takich jak ty. Jego wojna miała trwać 3 dni, a trwa 3 lata dzięki heroizmowi i poświęceniu moich ludzi. Czyli używasz jedynej broni, której Putin naprawdę zamierza użyć: propagandy. A ta broń naprawdę osłabia nasze demokracje ~ ostro wycelował Kliczko.

W dalszej części swojej wypowiedzi "Doktor Stalowy Młot" uderzył w czuły punkt Amerykanów, w tym również, a może przede wszystkim Republikanów, a także złożył Roganowi propozycję. - Rosja Putina chce zniszczyć Ukrainę po cichu, chcą, żeby Ameryka była cicho. Nie doniosła, ale cicha. Wielka Ameryka to nie Ameryka opuszczająca kraje, które bronią wolności swoim życiem. Krótko mówiąc, widzisz, mamy kilka płaszczyzn różnicy. Jeśli zaprosisz mnie do swojego podcastu, moglibyśmy je omówić. Jak wolni ludzie - zakończył Kliczko. Czy Rogan odpowie otwarciem drzwi do swojego podcastu?

Władimir Kliczko / AFP

Wojna na Ukrainie. Władimir Kliczko skomentował nagranie, obrazujące brutalność wojsk Władimira Putina / AFP ODD ANDERSEN / SPUTNIK RAMIL SITDIKOV / AFP