Michalczewski podjął szaloną decyzję. "Czy ty jesteś głupi?". Niebywałe kulisy

Artur Gac

Artur Gac

Dariusz Michalczewski swego czasu w rozmowie z Interią przekonywał, że nie ma takich pieniędzy, które mogłyby skłonić go do powrotu do ringu. Czy mówiąc inaczej, nie uważa za realne, by ktoś jemu, multimilionerowi, zaproponował taką górę pieniędzy, która skłoniłaby go do irracjonalnego kroku. Tymczasem na Węgrzech zdecydował się, by wyjść jeden na jeden z tamtejszym pięściarzem, który lada moment weźmie udział w mistrzostwach świata seniorów w Liverpoolu. O kulisach "Tygrys" opowiada Interii.

Dariusz Michalczewski przyjął na Węgrzech propozycję swojego przyjaciela i po raz pierwszy, od przeszło 20 lat, z aktywnym pięściarzem wyszedł do ringu
Dariusz Michalczewski przyjął na Węgrzech propozycję swojego przyjaciela i po raz pierwszy, od przeszło 20 lat, z aktywnym pięściarzem wyszedł do ringuJAKUB STEINBORN/Polska Press/East News / Instagram/@michalczewski.officialPUSTE

- Miałem zaszczyt być honorowym gościem podczas obchodów 100-lecia Węgierskiego Związku Bokserskiego. To dla mnie ogromne wyróżnienie znaleźć się w tak ważnym miejscu dla europejskiego boksu - napisał w mediach społecznościowych Dariusz "Tygrys" Michalczewski, były gigant boksu zawodowego, wieloletni mistrz federacji WBO w kategorii półciężkiej.

Dariusz Michalczewski: Trzy rundy, przypomniałem sobie stare dzieje

57-letni Polak, który po sukcesie w sporcie odniósł ogromny sukces na niwie biznesowej, był gościem specjalnym wielkiego wydarzenia u naszych bratanków. A postacią numer jeden w ich kraju, jeśli idzie o boks, wciąż jest Istvan "Koko" Kovacs, były czempion globu w kategorii piórkowej.

Młodszy o dwa lata od naszego "Tygrysa" weteran zorganizował huczne wydarzenie, na które przybyli szefowie federacji WBO i IBF, prezydent Niemieckiego Związku Bokserskiego, a także do niedawna wybitny pięściarz z Kazachstanu, czyli Giennadij Gołowkin. W tym gronie jedne z pierwszych skrzypiec odgrywał Michalczewski, który zdecydował się także przyjąć "szaloną propozycję" i znów stanął w ringu.

    - Kovacs zadzwonił do mnie i zapytał, czy bym nie zaboksował pokazowo. Powiedziałem mu: "czy ty jesteś głupi? Stary, proszę cię". Ale tak mnie prosił, że w końcu powiedziałem, że trudno, zgodzę się - uśmiecha się w rozmowie z Interią gdańszczanin, podkreślając jednocześnie swoją wieloletnią przyjaźń z popularnym "Koko".

    - Po ponad 20 latach znów stanąłem w ringu - dodaje Michalczewski, a jeśli ktoś chciałby zaprotestować, że przecież swego czasu stoczył "pokazówkę" z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem, "Tygrys" odpowiada, że różnica w obu przypadkach jest zasadnicza.

    - Wtedy była "zabawa" z prezydentem, a tu miałem profesjonalnego zawodnika, który zaraz jedzie na mistrzostwa świata w Liverpoolu. To Węgier, chłopak który ma duże szanse odnieść tam sukces. Zatem nie był to amator, tylko bokser z określonego poziomu - mówi Michalczewski, choć oczywiście to nie była walka, do jakich zdążył się przez całą bogatą karierę przyzwyczaić.

    - Było super, naprawdę. Przypomniałem sobie stare dzieje. Trzy rundy zrobiłem i było elegancko. Fajne miejsce, pełno ludzi, mówili że parę tysięcy osób. Nie byłem tym za bardzo podniecony, bo dla mnie to był chleb powszedni, ale było bardzo przyjemnie - podkreślił emerytowany pięściarz. Przypomniał, że wspomniany Gołowkin szukał angażu w niemieckiej grupie Universum jeszcze wtedy, gdy Polak był już mistrzem świata. - Wtedy się nie sprawdził, a później zrobił wielką karierę. Bardzo fajny, skromny i porządny chłopak - komplementuje "GGG" nasz rodak.

    Michalczewski o Piotrowskim: Jak już coś się robi, to z całego serca

    Zanim Michalczewski udał się na Węgry, a teraz nie ukrywa, że jest szczęśliwy, iż po intensywnym pobycie nad Dunajem wrócił do domu, nie odmówił pięknej inicjatywie na rzecz Marka Piotrowskiego. Stawił się w Mińsku Mazowieckim, gdzie odbył się m.in. bieg połączony ze zbiórką pieniędzy na rzecz schorowanej legendy kickboxingu.

    Ujmująco patrzyło się, gdy "Tygrys" w emocjach utulił i ucałował 61-latka, wielokrotnego mistrza świata, a ten promieniał z radości. - Jak już coś się robi, to z całego serca - zaczął Michalczewski i kontynuował: - Naprawdę to było bardzo miłe. Fajnie Artur Szpilka to zorganizował, super pomysł. Ekstra, że nie zabrakło chłopaków ze wszystkich sportów walki, atmosfera była świetna i wszyscy dmuchali w jedną trąbkę. Przy okazji była to dobra reklama dla sportów walki - odparł Michalczewski.

      Dopytany, jaka refleksja go ogarnęła, gdy miał przed sobą niegdyś wielkiego wojownika, a dzisiaj człowieka, któremu sport wystawił bardzo wysoki rachunek, odparł:

      - No tak, przykro... Musi się dmuchać na zimne, bo nie wiadomo, co może się wydarzyć. Człowiek też nazbierał na głowę trochę ciosów, to zawsze wywołuje mikrourazy i nie wiadomo, jaki każdego z nas czeka los. Szkoda mi bardzo Marka, miał pecha, ale to był niesamowity wojownik. Ja pierdzielę, co on tam wyprawiał w tej Ameryce! Wiele osób w Polsce nawet nie zdaje sobie sprawy, jakiej rangi był zawodnikiem w swojej dyscyplinie, a przy okazji jej pionierem dla rodaków
      Dariusz "Tygrys" Michalczewski

      Artur Gac, Interia

      Starszy mężczyzna o krótkich, siwiejących włosach w ciemnej koszulce, patrzący poważnie w jednym kierunku na tle ciemnego, jednolitego tła.
      Dariusz MichalczewskiStanislaw Bielski/REPORTERPUSTE
      Mężczyzna w czarnej koszulce stoi w sali treningowej do boksu, w tle widoczny jest duży mural przedstawiający boksera, obok wiszą worki treningowe i na stole ustawione są napoje oraz pasy mistrzowskie.
      Dariusz MichalczewskiJAKUB STEINBORNEast News
      Mężczyzna w granatowej bluzie z logo Nike trzyma prawą rękę na piersi, patrząc przed siebie w skupieniu; tło ciemne, sylwetka wyraźnie wyeksponowana.
      Dariusz "Tiger" MichalczewskiPawel Polecki/REPORTEREast News

