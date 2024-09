Na wstępie rozmowy mjr Jacek Michałowski doprecyzował, że należy mówić o doprowadzeniu do pomieszczeń służbowych celem wyjaśnienia sytuacji, a nie utrzymywać narracji o zatrzymaniu. - To jest zupełnie inny przepis i inna procedura - powiedział dziennikarzowi Interii.

Ołeksandr Usyk w kajdankach. Rzecznik Straży Granicznej przedstawia przebieg zdarzeń

Co więc było przyczyną takiej, a nie innej interwencji ze strony jednostki, odpowiedzialnej między innymi za ochronę ruchu granicznego, o której wczoraj wieczorem usłyszał cały świat?

- Wyglądało to w ten sposób, że obaj mężczyźni zostali przez przewoźnika wycofani z lotu do Salonik. W tym momencie, jak zostali wycofani, utracili status pasażera. Jednak nie chcieli opuścić gate'u, na wezwania Służby Ochrony Lotniska też nie reagowali. Wtedy otwierana jest taka procedura, że do pomocy wzywany jest zespół interwencji specjalnych z placówki w Krakowie-Balicach - relacjonuje wydarzenia mjr Michałowski.

- Nasi funkcjonariusze podeszli do nich i ze względu na to, że troszkę byli pobudzeni tym faktem, że nie odlecieli, wytłumaczyli im, że jeśli nie zastosują się do obowiązujących procedur, użyje się środków przymusu bezpośredniego. Jedna osoba została skuta, ale tylko ze względów prewencyjnych. Po prostu ze względu na wielkość i wspomniane pobudzenie - zaznaczył rzecznik formacji.

Ciąg dalszy, według relacji naszego rozmówcy, miał miejsce w pomieszczeniach służbowych. Reklama

- Następnie zostali doprowadzeni do tych pomieszczeń, gdzie jeden z nich został rozkuty. Tam też wyjaśniła się cała sytuacja, w następstwie czego zostali wypuszczeni po pouczeniu - powiedział rozmówca Interii, dodając, dlaczego tylko na dłoniach jednego z Ukraińców pojawiły się kajdanki. - Obaj byli dużymi mężczyznami, ale drugi nie został skuty dlatego, że był spokojniejszy.

"Nie doszło do rękoczynów, ani żadnego kontaktu fizycznego"

To, co istotne dla całej sprawy, to postawa mistrza świata i jego kompana, o której mówi mjr Michałowski.

- Broń Boże nie doszło do rękoczynów, nie było żadnych odpychań, ani kontaktu fizycznego z funkcjonariuszami. Przebieg zdarzenia miał charakter typowo prewencyjny, tylko w celu jak gdyby załagodzenia tej sprawy. Dodam, że od razu w pomieszczeniu został on rozkuty z kajdanek, przeprowadzono z nimi rozmowy i cała sprawa zakończyła się, jak już wspomniałem, pouczeniem bez mandatu. Mandaty niekiedy są, ale to już w sytuacji, gdy ktoś jest bardzo agresywny.

Rzecznik prasowy przekazał, że nie może wyjść poza swoje kompetencje. Wobec czego nie przekazał, jaki był powód, że obaj mężczyźni zostali wycofani z lotu do Salonik. Przyznał, że w takich sytuacjach pojawia się badanie alkomatem, ale za to jest odpowiedzialna Służba Ochrony Lotniska. Czekamy na stanowisko w tej sprawie rzecznik prasowej Kraków Airport Natalii Vince.

Jak długo trwały czynności?

- Zostali wypuszczeni bodajże po godzinie 22. Tam była też taka kwestia, iż zgłaszali, że nie rozumieją po polsku i po angielsku. W rezultacie przybyła osoba, która tłumaczyła - zaznaczył rzecznik, zasłaniając się także ochroną personaliów, gdy zapytałem, czy od początku funkcjonariuszom towarzyszyła świadomość, że mają do czynienia z najlepszym pięściarzem świata królewskiej dywizji i czołowym bez podziału na kategorie wagowe.

- Nie mogę tego potwierdzić, ponieważ wówczas wskazałbym, która to jest osoba. Dodam, że wśród funkcjonariuszy, którzy się tą sprawą zajmowali, był jeden bardzo doświadczony. Przebieg sytuacji był spokojny, nie generowała ona konfliktów - zapewnił major.

Sprawa przybrała ten rozmiar, że zaangażował się w nią także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nie tylko publicznie zabierając głos, ale także uruchamiając konkretnych ministrów, którzy mieli szybko pomóc w wyjaśnieniu sprawy.

- Co odbywało się między ministrami, tutaj wiedzy nie mam. W każdym razie na placówce był pan konsul i to właśnie pan konsul ich odebrał - zakończył mjr Michałowski.

Artur Gac

