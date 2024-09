Artur Gac, Interia: Niektórzy wietrzyli sensację w walce Tomasza Adamka z Kasjuszem Życińskim.

Zbigniew Raubo, trener boksu: - Tak, tak, "eksperty"... Gdzie Kasjo ze swoimi problemami do Adamka?

Pana okiem co wydarzyło się w klatce na PGE Narodowym?

- Po pierwsze, to nie miało prawa się wydarzyć.

Do walki nie miało prawa dojść?

- Tak. Ja nie mam nic do Kasjusza, ale wielki mistrz Tomek, który ringiem rozsławiał Polskę, teraz wylądował w klatce. Wiem, że finanse mają duże znaczenie, Tomek dostał dużą gażę, ale to nie powinno się wydarzyć. Tak wielki mistrz powinien mieć szacunek do osiągnięć sportowych i trenerów, którzy uczyli go boksu, a nie robić z siebie małpę. Bo to tak wygląda. Trochę to smutne, ale niestety finanse przewyższają zdrowy rozsądek, lecz nikt mu tego nie zabroni. Tym bardziej, że to są uczciwie i legalnie zarobione pieniądze. Reklama

Jest taka granica, przy której Tomek będzie zdolny się zatrzymać, czy dopóki będzie miał oferty na poziomie miliona złotych, nie przestanie?

- No kto to odrzuci? Panie Arturze, kto to odrzuci?! Daj mi jednego sportowca, który za nic odrzuci milion złotych.

Dariusz Michalczewski.

- Nie, nie, nie. Mówmy o "oszołomach".

W tę kategorię nie będę wchodził. Ale żeby daleko nie szukać, ze znakomitą gażą pożegnał się Krzysztof "Diablo" Włodarczyk.

- Tam jest drugie dno. Tam jest drugie dno, ale nie chcę ruszać tematu.

W tym drugim dnie może chodzić o nazwisko...?

- ...ogólnie jest fajna pogoda, wie pan? Dzisiaj jest słońce i nie będzie padało. A co pan jadł na śniadanie?

Ja nie pamiętam co jadłem na obiad, a pan mnie o śniadanie pyta.

- (śmiech) Nic nie wiem. To są tylko moje przypuszczenia, ale nie mam pewności, więc nie będę się nimi dzielił.

Ale drugie dno jest?

- Na sto procent, coś mi tu nie pasuje. Zresztą Krzysiek ma ważny bokserski kontrakt z Andrzejem Wasilewskim. I koniec.

Ja mam wątpliwości. Kontrakt na pewno nie wygasł? Reklama

- Gdyby go nie było, Andrzej nie starałby się robić mu walk bokserskich. A wracając do Krzyśka, nie odrzuca się bez powodu iluś tam set tysięcy złotych.

To wróćmy do Darka Michalczewskiego.

- Darek głośno i wyraźnie powiedział, że ma pieniądze i się szanuje. Jeżeli miałaby być walka z Royem Jonesem jr, to w charakterze charytatywnym, a pieniądze zostałyby rozdysponowane. Bo Darek nie musi. Darek naprawdę nie musi.

Ale Tomek chyba też nie musi. Nie mam żadnych wątpliwości, że finansowo jest ustawiony.

- Panie Arturze, to jest milion złotych. No przecież to jest kawał szmalu, na wielu zawsze będzie robił wrażenie.

Trener Zbigniew Raubo w przeszłości sam był świetnym pięściarzem / PIOTR KUCZA/FOTOPYK / Newspix

I znów wracamy do "Tygrysa".

- Darek powiedział, że musiałoby być 10 milionów dolarów.

Czyli nie schyli się po jeden, dwa, trzy, pięć milionów...

- Darek po żadne się nie schyli. Darek pomoże finansowo i charytatywnie, nie mylmy pojęć. On w ogóle nie brałby tego do swojej kieszeni.

Zatem z Tomkiem różnią się diametralnie?

- Oj tak.

A widzi pan taką "metę", przy której Tomek uzna, że to już o dwa mosty za daleko? Reklama

- Wszystko się zgadza, ale jeśli Tomek lubi się bawić tym boksem, a w takich walkach krzywda mu się nie dzieje, to jaki problem? Pobawi się z "ogórkami", a jeszcze na tym zarabia, więc dlaczego ma tego nie robić? Czy to jest tak do końca poniżanie się?

Pana zdaniem Tomek ma świadomość, że swoim nazwiskiem i dorobkiem sportowym legitymizuje widowiska freak-fightowe?

- Odpowiem tak: Tomek lubi pieniądze i bawi się za grube miliony.

A w ogóle śledzi pan te gale?

- Nie, nie oglądam. To nie to, że brzydzi mnie ta rozrywka, ile nie do końca jestem ciekawy, co oni tam robią.

Młoda publiczność będzie znała "Górala" przez pryzmat wielkim sukcesów w boksie?

- Nie, kompletnie. Teraz będą go pamiętali z walki z Kasjuszem. I to jest cena tych milionów. Młodzież dowiedziała się, że jest ktoś, kto jest lepszy od Kasjo. "To jest ten, kto wygrał z Kasjo".

Miał pan z Tomkiem w ostatnim czasie rozmowę w cztery oczy?

- Nie, absolutnie.

A co by mu pan powiedział, jakbyście się spotkali?

- Jego sprawa, co on robi. Reklama

W swoim stylu, wyraźnie i bezkompromisowo, wyraziłby pan swoją optykę?

- Przemilczę. Ciągle powtarzam: to na końcu są jednak "grube" miliony. I nikt nie ma prawa zabronić mu podnieść tych pieniędzy, które mu wkładają do kieszeni.

