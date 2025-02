Dereck Chisora - Otto Wallin. Spektakularna walka w Manchesterze

Tymczasem sytuacja odwróciła się o 180 stopni , bo ten wiekowy Chisora, który choćby niedawno, bo w 2022 roku zebrał tyle mocnych uderzeń, przegrywając przed czasem z Tysonem Furym , znów znalazł się na ustach wszystkich. I zamiast końca kariery, jak wielu sądziło po zakładanej porażce z Wallinem, otoczenie Chisory wniosło do ringu trzy wielkie portrety: Ołeksandra Usyka , Anthony'ego Joshui i Daniela Duboisa . "Del Boy" w mgnieniu oka ogłosił decyzję, że zamierza stoczyć jubileuszową, 50. walkę w karierze. I zapytał publiczność, z którym z tych pięściarzy najchętniej zobaczyłaby jego konfrontację.

Zanim oglądaliśmy fetującego wielkie zwycięstwo Chisorę, który na rozkładzie ma m.in. Artura Szpilkę (bardzo ciężko znokautował Polaka), Brytyjczyk wykonał kawał efektywnej roboty w ringu. Boksował na takim "silniku", jakby to on miał niższą metrykę od Wallina.

Słynący z wielkiego charakteru Brytyjczyk, zmotywowany swoimi planami, od początku był bardzo eksplozywny. Szwed kompletnie nie mógł odnaleźć się w ringu, a to tylko nakręcało ulubieńca publiczności. Dwa spektakle, okraszone nokdaunami, zaserwował w drugiej połowie walki. Najpierw w dziewiątej rundzie Chisora doprowadził do celu, jak niektórzy się śmieją, "weselnego cepa", czyli zamaszysty prawy sierpowy. To uderzenie z prawej ręki zadziałało jak bomba z opóźnionym zapłonem, a Wallin zachował się tak, jakby został wystrzelony z katapulty.