FAME MMA 22: Oto pełna karta walk. Doszło do ważnej zmiany! Kto jeszcze wystąpi?

Karta walk FAME MMA 22 jest już pełna. Szykuje się największe wydarzenie freakowe w historii naszego kraju. Prawie 50 tys. osób zasiądzie na trybunach PGE Narodowego, aby oglądać w akcji znanych influencerów, sportowców i celebrytów internetowych. W walce wieczoru zobaczymy finał turnieju w "rzymskiej klatce", ale zanim to, do klatki wejdą Tomasz Adamek oraz Kasjusz "Don Kasjo" Życiński. Na godziny przed galą doszło do ważnej zmiany w turnieju. Kto walczy na FAME MMA 22? Oto pełna karta walk i rozpiska wydarzenia.