Co za dominacja, Polak nowym mistrzem. Rywal ostro cierpiał, miał dość walki

W walce wieczoru gali Babilon MMA 47 w Kopalni Soli "Wieliczka" zmierzyli się dwaj weterani K-1, Rafał Dudek i Anatolij Huanjan. Na szali pojedynku wisiał pas mistrza wagi średniej do 77 kg Babilon K-1. Starcie dotrwało do czwartej rundy, w której to Polak przypieczętował triumf. Nasz reprezentant kontrolował starcie od pierwszych sekund i ostatecznie poniekąd zmusił oponenta do poddania się. Dudek tym samym został nowym czempionem K-1 w wadze 77 kg. Do nietuzinkowej sytuacji doszło po walce, kiedy do oktagonu weszła jego... żona.